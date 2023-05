Larrazábal encara la segunda ronda tras vivir la “mejor vuelta” de su carrera en América

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El español Pablo Larrazábal, que fue uno de los apenas 19 jugadores capaces de arrancar el Campeonato de la PGA bajo par (-1), consideró que ha logrado “la mejor vuelta” de su carrera en Estados Unidos.

“Ha sido una vuelta luchada, que no le he pegado bien desde el ‘tee’, pero hacerle dos ‘birdies’ y solo un ‘bogey’ creo que es la mejor vuelta que he hecho en América y seguramente de las mejores que he hecho en un ‘major'”, afirmó Larrazábal.

“Mi juego ha sido más inteligente que bueno, cuando estuve en problemas supe hacer par”, agregó.

Las condiciones del Oak Hill Country Club de Rochester (Nueva York) son muy complicadas para esta edición del Campeonato de la PGA y grandes golfistas tuvieron un arranque negativo, incluido el español Jon Rahm, seis sobre par.

“Si viene mal tiempo pues vendrá mal tiempo. Intento evadirme de las cosas que no puedo controlar, estaré preparado para cualquier cosa”, prometió Larrazábal.