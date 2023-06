Las alergias a alimentos son más comunes entre latinos y afroamericanos, según estudio

Washington, (EFE).- Las alergias a alimentos son más comunes entre los latinos y los afroamericanos que entre los blancos y los asiáticos, según un estudio que publica la revista JAMA Open Network de la Asociación Médica Estadounidense.

“No se habla frecuentemente acerca de las alergias a alimentos y su impacto en las comunidades raciales y étnicas”, señaló la autora del estudio Ruchi Gupti.

“Es algo a lo que no se le presta atención”, añadió Gupta, directora del Centro para Alergia a Alimentos e Investigación del Asma en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, en Illinois.

“Es crucial el mejoramiento del acceso a los diagnósticos y tratamientos para las alergias a alimentos. Es un momento especial para tratamientos nuevos y para asegurar que llegan a las minorías”, subrayó.

La investigación mostró que las alergias a alimentos, que afectan al 11 % de los adultos y el 8 % de los niños en Estados Unidos, alcanzan a ambos segmentos de todos los grupos raciales y étnicos.

La prevalencia de estas alergias es más baja (8,3 %) en los hogares con ingresos superiores a los 150.000 dólares anuales, mientras que es del 10,6 % tanto entre los latinos como entre los afroamericanos de todas las edades.

Las tasas de reacciones graves por alergias a alimentos son más bajas entre los asiáticos y los blancos, en tanto que los afroamericanos no hispanos son más propensos a dar cuenta de alergias a múltiples alimentos (50,6 %).

El estudio detalla consecuencias de las alergias a alimentos como las consultas en las salas de emergencia de los hospitales debido a las reacciones alérgicas, y del uso de epinefrina.

“No han habido suficientes cambios genéticos en los últimos 30 a 40 años que expliquen este agrupamiento de condiciones alérgicas”, señaló Christopher Warren, otro de los investigadores en este estudio y epidemiólogo en Feinberg.

“Está claro que algo ha cambiado en el ambiente”, añadió. “A nosotros nos corresponde discernir cuáles son esos cambios y cómo podemos revertirlos o cómo agregar intervenciones para mitigarlos”.

Gupta se refirió a nuevos tratamientos para estas alergias que incluyen inmunoterapia por vía oral, por administración en la piel, o debajo de la lengua, que reducen la sensibilidad del sistema de inmunidad a los alérgenos.

La investigadora señaló que hace dos décadas cuando inició su estudio se desconocían las disparidades étnicas o raciales.

“Ahora sabemos que las minorías y las poblaciones con menos atención a menudo no van a un especialista en alergias para tener un diagnóstico”, añadió. “Tienen los síntomas de alergia a alimentos pero su acceso a un especialista ha sido difícil”.

El estudio se sustentó en una encuesta telefónica y en línea a más de 50.000 hogares con un total de casi 80.000 respuestas individuales. La investigación recibió apoyo financiero del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas.