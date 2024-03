Las amenazas al técnico de los Cavs ponen en la mira la relación entre la NBA y las apuestas

Nueva York, (EFE).- El entrenador de los Cleveland Cavaliers, J.B. Bickerstaff, reveló que recibió amenazas por teléfono de apostadores, un ejemplo más de la preocupación de algunas voces dentro de la liga por la relación cada más estrecha de la NBA con las apuestas deportivas.

“Algunos de esos apostadores deportivos consiguieron mi número de teléfono y me enviaron mensajes de texto locos sobre dónde vivo, mis hijos y todo eso. Este un juego peligroso y es una fina línea sobre la que estamos caminando, sin duda”, advirtió Bickerstaff en una rueda de prensa antes del partido entre los Cavaliers y los Miami Heat.

“Trae presión extra y una distracción al deporte que puede ser difícil para jugadores, entrenadores, árbitros y todo el mundo involucrado. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos con cómo de cerca dejamos que esté a este deporte y con la seguridad de todos. Muchas veces la gente que apuesta, ese dinero paga su factura de electricidad o su alquiler y las emociones vienen de eso. Así que pienso que estamos caminando sobre una línea muy fina y tenemos que ser extremadamente cuidadosos protegiendo a todos”, agregó.

Además, el técnico dijo comprender “el lado del negocio” de las apuestas deportivas para la NBA, pero aseguró que en su opinión “se ha ido demasiado lejos”.

Estas declaraciones de Bickerstaff llegaron solo un día después de que Tyrese Haliburton, líder de los Indiana Pacers y uno de los jugadores con más presente y futuro dentro de la NBA, hablara también sobre las apuestas deportivas.

“No todo el mundo se preocupa por cómo nos sentimos”, dijo Haliburton a una pregunta sobre cómo había sido su proceso de acudir a un psicólogo deportivo.

“Para la mitad del mundo, solo les ayudo a ganar dinero en DraftKings o lo que sea. Soy como atrezo, ¿sabes lo que quiero decir? En eso consisten la mayoría de mis redes sociales”, añadió.

También este mismo martes, la NBA y Sportradar anunciaron en un comunicado que NBA League Pass, la plataforma de ‘streaming’ de la liga, incluirá opciones para apostar en directo mientras se ven los partidos.

Según Scott Kaufman-Ross, vicepresidente ejecutivo de medios y ‘gaming’ de la NBA, esta opción “es consistente con la visión de la NBA de crear experiencias de visionado hiperpersonalizadas y adaptadas”.

La NBA se ha acercado cada vez más en los últimos años a las apuestas deportivas, un mercado enorme en EE.UU. y que no deja de crecer.

Pero esa aproximación también ha despertado críticas sobre cómo puede perjudicar a la liga en cuanto a imagen o pureza de la competición, entre otros muchos aspectos.

En este sentido, uno de los puntos más llamativos del último convenio colectivo de la NBA es que permite a los jugadores invertir en compañías de apuestas (hasta un máximo de un 1%) y promocionar empresas del sector sin hacer explícitamente publicidad de apuestas relacionadas con la NBA.

Gobert y el runrún de las apuestas

Hace solo diez días, la NBA anunció una multa de 100.000 dólares a Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) por “dirigir un gesto inapropiado y no profesional a un árbitro y criticar públicamente al arbitraje”, una polémica que tenía también a las apuestas deportivas de fondo.

En el último minuto de un partido entre los Timberwolves y los Cavaliers, los árbitros pitaron una falta a Gobert cuando intentaba ganar un rebote ofensivo. Era la sexta por lo que el pívot francés fue expulsado.

Pero antes de abandonar la cancha, Gobert hizo el ‘gesto del dinero’ con los dedos de ambas manos a un árbitro implicando que pudiera estar comprado o tener algún interés económico por ejemplo con apuestas.

El interior de Minnesota se llevó una técnica y los Cavaliers lo aprovecharon para forzar la prórroga y acabar ganando el duelo en el tiempo extra.

Gobert reconoció tras el encuentro, en declaraciones recogidas por el portal The Athletic, que fue “una reacción inmadura” y que esa técnica le “costó el partido” a su equipo, pero no dio marcha atrás sobre las sospechas que lanzó con ese gesto.

“Yo cometí errores (…). Los errores suceden. Los árbitros cometen errores también. Pero a veces creo que es más que errores. Creo que todo el mundo en esta liga lo sabe. Y creo que tiene que mejorar”, afirmó.

Gobert también señaló que no tiene problemas en ser “el tipo malo” que habla y dice “la verdad” y añadió que pagaría la multa que le impusiesen.

“Pero creo que está dañando a nuestro deporte. Sé que apostar y todo eso se está convirtiendo en algo más y más grande y no debería sentirse así”, argumentó.

