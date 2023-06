Las camisetas de Real Madrid y Barça, las más caras; Villarreal y Getafe; más económicas

Madrid, (EFE).- Las nuevas equipaciones 2023-2024 están en el mercado. Las más caras, las del Real Madrid y el FC Barcelona. La de Vinícius, con número, nombre y parches cuesta 195 €. La de Pedri, incluyendo todos los distintivos, 184,99 €. Las más económicas, las del Villarreal y el Getafe, que cuestan 61,90 € y 70 €, respectivamente.

Recientemente, el Real Madrid presentó su nueva camiseta para la temporada 2023/2024, en la que exhibe el dorado como la gran novedad, en las rayas de Adidas de los hombros, en el cuello y en el final de las mangas, manteniendo su color característico, el blanco, y mensajes de apoyo al equipo como “¡Hala, Madrid!”. Un desglose que parte de los 150,00€ y aumenta con los 20 euros por los parches y 20 más por el nombre del jugador y la impresión del dorsal, alcanzando los 195 euros.

En la portada de la tienda online del Real Madrid, lucen la camiseta, la centrocampista del equipo femenino de fútbol, Carolina Weir, el brasileño Vinicius Jr. y el actual defensor de la portería del conjunto blanco, Thibaut Courtois.

Teniendo al Barcelona, actual campeón de LaLiga, como referencia y a su nueva equipación, lanzada este jueves en sus páginas oficiales: una camiseta de “edición jugador” cuesta 154,99€ y se eleva a los 184,99 euros si el cliente la quiere serigrafiada y personalizada con el parche de la Liga de los Campeones. Por otra parte, una camiseta de “edición normal”, al ser personalizada se alza a los 129,99 euros.

Aitana Bonmati y Pedri son los protagonistas que este año se asoman al escaparate del club, en las redes sociales y tiendas oficiales con una equipación que este año deja de lado el azul claro, que predominaba en formato de rayas verticales y el dorado que se substituye por el blanco.

El Atlético de Madrid, todavía no dispone aún en su página web la camiseta que su equipo vestirá después del verano. La actual, aún de la campaña anterior, cuesta 89 euros y, a diferencia de muchos clubes este, atribuye el protagonismo a diversos jugadores concediéndoles un precio superior a los restantes.

En la temporada 2022-2023, las camisetas impresas con los nombres de Griezmann, Koke, Correa, Kondogbia, M. Llorente, Carrasco, Barrios, Savic, Doherty, Molina, Lemar, R. de Paul y J.M. Giménez, son comercializadas por 157,99€ y las restantes por 107,99€. La dirección del Atlético de Madrid tuvo su momento clave hace unas semanas con la distribución de la camiseta especial del 120 aniversario del club. Un éxito sin precedentes en el Metropolitano. Vendida en sus tiendas oficiales a 94,95 euros, sigue siendo un producto estrella en su estadio.

No todos los equipos han hecho ya públicas sus nuevas camisetas, por lo que, hay que tomar como referencia la temporada pasada (2022-2023): Rayo Vallecano (65 euros), RCD Mallorca (80 euros y 15 más de personalización), Sevilla FC (80 euros con los parches incluidos), Celta de Vigo (79,95 euros y un coste adicional por serigrafiar, entre los 14 y los 18 euros), Cádiz CF (78 euros, más 9,95 si es solo número o solo nombre y entre 15,95€-18,95€ por la impresión del número y jugador) y UD Almería (75 euros).

El Valencia CF, que terminó noveno en la campaña anterior y en decimosexto esta temporada, exhibe en el mercado su zamarra por 120 euros. Osasuna y el Sevilla FC, a su vez, divulgan también la camiseta de la Final de la Copa del Rey 2023 y de la Liga Europa, respectivamente, como una de sus equipaciones principales, ambas por 84,90€.

Los precios de la indumentaria de la Real Sociedad (80 euros), del Real Betis (79,95 euros), del Girona FC (80 euros) y del Getafe FC (70 euros), se presentan más accesibles, sobre todo si tenemos en cuenta que ya son de la nueva temporada, con detalles innovadores. El precio va desde los 70 euros a un máximo de 98 euros si personalizamos la de valor más elevado.

Asimismo, el Villarreal CF, que lució su nueva vestimenta con el lema “hay cosas que siempre son iguales, pero molan”, la vende por uno de los precios más bajos de toda la división – 55,90 euros sin oportunidad de añadirle cualquier tipo de parche, además del que ya incluye, o personalizarla.

Sin olvidar al Athletic Club, a partir de la próxima temporada cambia de proveedor. Llega la firma británica Castore, sustituyendo a New Balance, su colaborador oficial durante los dos años anteriores. Aún no hay precios de las nuevas.

El Granada CF, que vuelve a primera tras el descenso de la pasada temporada, cobra su equipación a 75 euros, mientras que la UD Las Palmas únicamente oferta en su página web, al momento de la consulta, la segunda camiseta (69,95 euros).

La primera división todavía dispone de una plaza para un equipo más. Este sábado 17 de junio, el Levante se enfrentará al Deportivo Alavés. Luchan por la última plaza en Primera división. Las equipaciones que todavía visten en esta recta final se sitúan en los 70 y 75 euros, siendo aún clubes de segunda división.

Rita Cardeira