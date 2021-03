Las crisis familiares centran nueva telenovela del actor argentino Juan Gil

México, (EFE).- Para el actor argentino Julián Gil, todo tiene solución cuando de familia se trata y es por eso que decidió participar en la telenovela mexicana “¿Qué le pasa a mi familia?”, en la que da vida a un hombre muy parecido a él fuera de la ficción.

“Todas las familias tienen problemas y pasan por crisis y todo se puede solucionar. Para mí ese era un punto importante al elegir el proyecto”, cuenta este martes Gil en entrevista con Efe.

Gil da vida a Carlos Iturbide, el empresario más importante de México en la industria de calzado que tiene todo el éxito en su vida profesional, pero un gran vacío en el ámbito personal.

“Me identifiqué mucho con Carlos Iturbide. Es un hombre muy exitoso pero personalmente, y en el caso de su familia, tiene una relación con su hijo bastante nociva y fracturada. Él está tratando de recuperar el amor de su hijo”, dice el actor, quien agradece al público por mantener los ratings tan altos desde que el proyecto comenzó.

Gil ha podido abordar desde muchas aristas a Carlos, pues se siente identificado con su personaje, con quien comparte puntos claves de su historia personal.

EMPRENDEDOR

“Yo vengo de una familia muy humilde, como Carlos. En mi caso yo también me fui haciendo solo. Empecé a hacer mis proyectos, mi casa productora, mis productos, mi restaurante. La parte empresarial me encanta desde muy joven y siempre he llevado esta vida paralela a mi carrera”, asegura.

Pero no solo en eso ha podido sentir una conexión especial con Carlos, según explica el actor, pues otra de las grandes similitudes que comparte con Iturbide es la paternidad.

En la historia, es padre de Patricio, interpretado por Mane de la Parra, a quien tan solo le lleva unos 12 años en la vida real.

“Al principio uno piensa que podríamos ser hermanos si la gente no conoce mi historia personal (…) Pero eso se asemeja mucho a mi vida, yo fui padre a los 15 años. Hoy en día mi hija tiene casi la misma edad de Mane y por eso creo que hemos logrado transmitir y traspasar de la pantalla al público”, afirma.

NOMINACIÓN AL EMMY

Durante la pandemia Gil tuvo la intención de hacer un proyecto audiovisual que pudiera llegar a los premios Emmy.

Así fue como nació “El miedo”, un cortometraje producido y protagonizado por él, que lo llevó a cumplir uno de sus sueños con la nominación por la que compite este año.

“Fue un cortometraje que se filmó en mi casa, fue la primera producción audiovisual que se hizo en Miami desde la llegada del coronavirus, usamos todos los protocolos en el proyecto. Me siento bastante bendecido y contento porque creo cuando uno hace las cosas con pasión sale adelante. Es la primera vez que estoy nominado”, dice emocionado.

Por otro lado, lamenta el no haber podido formar parte de la película de Frank Perozo, “Flow calle”, en la que tenía planeado participar al lado de la cantante Farina, Manny Pérez y David Maler.

“No lo pude hacer por cuestiones de tiempo y covid-19. Se complica mucho con todo el protocolo de salud que tenemos que seguir”, menciona.

Mientras tanto seguirá en México para continuar con el rodaje de “¿Qué le pasa a mi familia?”, que prevé terminará entre mayo y junio.

Comparte tu opinión.