Las cuentas de Meta decepcionan y la firma alerta de la caída publicitaria

Washington, (EFE).- El gigante estadounidense de las redes sociales Meta, anteriormente conocido como Facebook, anunció este miércoles una caída de beneficios del 29 %, y alertó de cara al resto del año de una demanda publicitaria -su principal fuente de ingresos- “débil”.

Entre enero y junio, Meta ganó 14.152 millones de dólares netos, lo que supone una caída del 29 % respecto al mismo período del ejercicio anterior.

En la primera mitad del año, Meta -que además de Facebook también es propietaria de Instagram, WhatsApp, Messenger y Oculus- ingresó 56.729 millones de dólares, ligeramente por encima de la facturación del mismo período de 2021, mientras que sus gastos operativos se dispararon, lo que explica el descenso de ganancias.

El aumento de los gastos estuvo liderado por la inversión en investigación y desarrollo, una partida a la cual la empresa destinó 5.104 millones de dólares más que en el primer semestre de 2021, y a la que siguieron marketing, ventas y costes administrativos.

La compañía con sede en Menlo Park (California, EE.UU.) pronosticó unos ingresos en los próximos tres meses de entre 26.000 y 28.500 millones, unas cifras que reflejan “una continuación del débil entorno de demanda publicitaria” que experimentó en el segundo trimestre.

Entre enero y junio, los inversores de Meta se embolsaron 5,21 dólares por título, por debajo de los 7 dólares de la primera mitad del ejercicio pasado.

En junio pasado, 2.880 millones de personas se conectaron a diario a alguna de las aplicaciones de Meta, lo que representa más de un tercio de la humanidad, mientras que 3.650 millones lo hicieron por lo menos una vez al mes.

Ambas cifras representan un crecimiento interanual de usuarios del 4 % para la compañía que dirige Mark Zuckerberg.

A lo largo del segundo trimestre de 2022, las aplicaciones de Meta publicaron un 15 % más de anuncios (la principal fuente de ingresos de la empresa), pero el precio medio de estos cayó un 14 % de un año para otro.

“Estamos dedicando cada vez mayor energía y nos estamos centrando en nuestra prioridades clave como compañía para conseguir oportunidades a medio y largo plazo para Meta y sus usuarios”, indicó Zuckerberg al presentar las cuentas.

Solo unas horas antes de que la firma presentase sus cuentas, la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC, en inglés) presentó este miércoles una demanda antimonopolio para que se bloquee la adquisición por parte de Meta de la compañía de realidad virtual Within.

La FTC interpuso su petición ante una corte federal del Distrito Norte de California, donde solicitó una orden temporal que paralice la adquisición de Within, una compañía que fabrica la popular aplicación de “fitness” de realidad virtual “Supernatural”.

En su solicitud, la FTC argumenta que la adquisición de Within por parte de Meta, “una de las mayores tecnológicas del mundo”, “reduciría sustancialmente la competencia o se tendería a crear un monopolio”.

La compañía se encuentra además envuelta en la polémica después de que una exempleada, Frances Haugen, declarase en el Senado de EE.UU. que Meta antepone sus beneficios a la seguridad de los usuarios y oculta que sus plataformas son nocivas para los menores, especialmente las adolescentes.

Haugen, que previamente filtró documentos internos de la compañía al diario The Wall Street Journal, hizo ante el Senado un retrato despiadado de la empresa, porque durante el tiempo que estuvo trabajando en ella se dio cuenta de una “verdad devastadora”: Meta (Facebook) oculta información al público y a los Gobiernos.

Los resultados de Meta fueron peor que los esperados por los analistas de Wall Street, por lo que sus acciones se dejaban un 3,63 % hasta los 163,20 dólares por título en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los parqués neoyorquinos.