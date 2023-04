“Las dos almas de César Chávez”, el monólogo que celebra al líder sindical

Tucson (AZ), (EFE).- El dramaturgo James E. García celebra con su monólogo “Las dos almas de César Chávez” la vida del líder sindical con una mirada al hombre que “nunca fue perfecto” pero sí un gran ser humano, según dijo en entrevista con EFE.

“Esta obra no es una reseña de su vida, sino que explora sus motivaciones y sobre todo la ideología de un hombre que nació y siempre vivió en la pobreza y sin embargo logró impactar la vida de miles”, dijo García.

La obra se estrena hoy en el Centro Cultura y Artes Latinas, de Arizona, en Phoenix, durante la celebración del Día Nacional de César Chávez, en el 96 aniversario de su nacimiento en Yuma (Arizona).

El monólogo se desarrolla en el último día de vida del defensor de los derechos de los trabajadores del campo, quien falleció el 23 de abril de 1993 mientras descansaba en la casa de un amigo en San Luis, (Arizona).

García usó una recopilación de discursos que dio el líder sindical a través de su vida y usó para fundar la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo, junto a Dolores Huerta, sindicato que finalmente se convirtió en la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW).

Para el dramaturgo es importante entender los ideales de Chávez a través de sus propias palabras.

Su mayor reto era ahondar en el hombre y no en el “icono” entre la comunidad latina. “Esto pasa con otros grandes líderes como Martin Luther King Jr, Abraham Lincon, que obtienen con el tiempo cualidades de ‘santos’ ”, advirtió.

Para el dramaturgo lo más importante era presentar a Chávez como un hombre que “nunca fue perfecto”, simplemente fue un ser humano.

“La vida de Chávez ha inspirado libros, documentales, películas, pero creo que ninguna analiza sus motivaciones y la ideología detrás del hombre”, dijo García.

Conocido por su movimiento pacífico, de largas huelgas que originaron el histórico “boicot a la uva”, Chávez logró conectar con la comunidad a la que pidió no comprar este producto en protesta a las malas condiciones laborales de los trabajadores agrícolas.

El movimiento liderado por Chávez logró un incremento de los salarios para los trabajadores del campo y mejores condiciones de vivienda y de educación para sus hijos.

“En esta obra quiero que la gente se sienta conectada con Chávez, quien hizo cosas extraordinarias, sin importar sus orígenes humildes, muy parecido a la mayoría de nosotros. Sobre todo si vienes de una familia de bajos recursos”, señaló García.

El dramaturgo también explora la espiritualidad y la fe católica de Chávez y cómo sus creencias influyeron en el movimiento sindical.

“Su creencia en Dios, en la Virgen de Guadalupe se convierte en parte del movimiento, pero como el mismo Chávez lo explicó una vez, el UFW nunca fue un movimiento religioso sino un movimiento por la justicia social”, explicó García.

“Chávez realmente creía que el poder de la sociedad está en su gente”, agregó.

Otro aspecto que explora el monólogo es el hecho de que los mismos ideales y fundamentos que permitieron a Chávez establecer el primer sindicato de trabajadores del campo, años después se volvieron en su contra, lo que causó una fragmentación del movimiento, esto de acuerdo algunos historiadores.

“No sé si esto sea verdad, pero creo que es parte fundamental de un análisis sobre lo que motivaba a Chávez y el movimiento que lideraba”, dijo García.

Agrega, que sin ninguna duda existe un antes y un después en la historia de los inmigrantes, los latinos y los trabajadores del campo tras el movimiento social iniciado por Chávez.

Este fin de semana decenas de eventos se realizarán en honor a Chávez, especialmente en estados agrícolas como California, donde desarrolló la mayor parte de su lucha.