Las favoritas Montserrat Mejía y Paola Longoria se clasifican a cuartos en raquetbol

Santo Domingo, (EFE).- Las mexicanas Montserrat Mejía y Paola Longoria, primera y segunda del mundo, ganaron este lunes sin apuros sus partidos de la fase de grupos y accedieron a cuartos de final en el raquetbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Mejía se impuso por triple 11-4 a la guatemalteca Anna Aguilar en un duelo en el que confirmó pasar por un gran momento de forma deportiva.

Después de un 2-2 en la primera manga, la número uno de la clasificación mundial, disertó con sus golpes limpios y potentes, su buen revés y su velocidad. Sumó su tercera victoria del torneo para clasificarse primera del grupo C y asegurar su acceso a la fase de las ocho mejores.

“Estoy emocionada porque ya empieza lo bueno; a partir de ahora vienen los partidos decisivos, de eliminación directa y eso pone más emoción al juego. Estoy disfrutando porque son mis primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe y no quiero presión”.

Longoria confirmó que su nivel está cerca de la jugadora que dominó por 10 años la lista mundial y pasó por encima de la dominicana Mery Delgado, medallista de bronce de los pasados Juegos, al superarla por 11-2, 11-1, 11-2.

Delgado luchó, pero no tuvo capacidad de respuesta ante una rival con oficio que movió sus disparos por la cancha y dominó de principio a fin.

En otros partidos de mujeres, la guatemalteca Ana Martínez le ganó por 11-3, 7-11, 11-6, 11-8 a la costarricense Maricruz Ortiz y la cubana Samira Ferrer superó por 11-7, 11-7, 11-9 a su compatriota Kylie Larduet.

En hombres, el cubano Maikel Moyet le faltó el respeto al mexicano Rodrigo Montoya, quien fue de menos a más y ganó por 10-12, 12-10, 11-5, 11-5.

Moyet, un moreno elástico de 42 años, se llevó el primer set y estuvo delante 10-8 en el segundo, a partir de lo cual Montoya dio un salto en su rendimiento, se llevó de manera peleada la segunda manga y ganó con idénticos parciales de 11-5 las dos siguientes.

“Es un buen rival, se le acomodó la cancha, pero pude adaptarme. Sigo con la idea en ganar tres medallas de oro para México”, dijo Montoya.

El mexicano Eduardo Portillo, otro de los favoritos, tuvo un triunfo más cómodo, por 11-8, 11-5, 11-5 sobre el costarricense Felipe Camacho.

En otros resultados, el costarricense Andrés Acuña, candidato a medalla, derrotó por 11-5, 11-3, 11-8 al guatemalteco Juan Salvatierra; el hondureño Ronal Cardona aventajó por 11-9, 11-7, 11-5 al cubano Cristian Menéndez, el guatemalteco Edwin Galicia venció por 11-4, 11-4, 11-5 al dominicano Eleiker Gómez y el dominicano Ramón de León se impuso por 11-6, 11-3, 11-8 al hondureño Raúl Banegas.

Este martes se jugarán los octavos de final en los que los principales favoritos quedarán libres y accederán de manera directa a cuartos.