Las flores de Nochebuena llenan de alegría y color los hogares en México

Puebla (México), (EFE).- Los hogares mexicanos se llenarán de alegría y color en estas fiestas decembrinas con la tradicional flor de Nochebuena, producida en el municipio de Atlixco (central estado mexicano de Puebla) y por la que este año se esperan ventas de más de 2,9 millones de plantas.

Rojas, amarillas, blancas, miniatura o ‘glitter’, para los visitantes al Vivero Xalpatlaco no importa el color pues sólo seleccionan la que más les gusta, ya sea grande, frondosa, miniatura o mediana, al final el objetivo es el mismo: dar el toque navideño a la casa, oficina, cuarto o patios, lugares tradicionales para colocar esta flor.

Juan Hernández, encargado de logística del Vivero Xalpatlaco, compartió con EFE que este año tuvieron una producción de 100.000 plantas de Nochebuena con un total de 25 variedades con las cuales buscan llegar al gusto de los visitantes locales, nacionales y en algunos casos extranjeros.

Señaló que la preparación de esta flor es de varios meses, pues la primera etapa se comienza en marzo y se plantan las más altas, que miden un metro de altura, la segunda etapa comienza en mayo, cuando se plantan las flores de 17,8 centímetros y en agosto se plantan las pequeñas que llegan a medir 10 centímetros.

Esto debido a que se tiene que cuidar el sistema de invernadero su pigmentación natural, debido a que de acuerdo a los cuidados el color de las hojas va cambiando.

“Este año nosotros como vivero manejamos 25 variedades, no dejando atrás la flor tradicional que es la más demandada, prácticamente en porcentajes, 70 % es roja y el otro 30 % diferentes colores, como el rosa fosforescente, blanco, amarillo, este año nuestro stock de producción fue de 100.000 unidades”, acotó.

Hilda Buenaventura, visitante del vivero, compartió que año con año acude al pueblo mágico a visitar diferentes puntos de venta de flores para elegir la o las mejores que den vida a su casa.

“Son de un color precioso, tanto las plantas como las flores están hermosísimas y como que le dan mucha calidez a la casa, a las calles”, manifestó.

Remedios, visitante del estado de Tlaxcala compartió que es la primera vez que arriba a Atlixco, debido a que se lo habían recomendado ampliamente, ya que en esta localidad hay varios viveros en los cuales se ofertan diversos tipos de nochebuenas.

“Me admiro y me sorprendo de cuánta variedad encontramos, estábamos acostumbrados a la tradicional y vengo encontrando colores diferentes, de hecho una especie diferente y de los precios todos están bien”, concluyó.