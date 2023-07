Las jugadoras de fútbol de Canadá llegan a un acuerdo salarial con su federación

Toronto (Canadá), (EFE).- Las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Canadá anunciaron este viernes que han llegado a un acuerdo provisional con la federación canadiense de fútbol del país, Canada Soccer, sobre salarios.

Las jugadoras señalaron en un comunicado que están “profundamente decepcionadas” porque el acuerdo no satisface todas sus demandas y hay “muchos aspectos importantes pendientes de una negociación futura con Canada Soccer”.

“Hemos sido forzadas a elegir entre recibir una parte justa de las recompensas de los éxitos de nuestros equipos en la Copa del Mundo y nuestro compromiso a recibir el mismo pago y tratamiento que nuestro equipo nacional masculino. Es una elección que no deberíamos tener que hacer”, explicaron.

El acuerdo asegura a las jugadoras “como mínimo, el mismo pago” que reciben los integrantes de la selección masculina de fútbol.

A principios de año, las jugadoras canadienses se declararon en huelga en protesta por la discriminación que sufrían por parte de la federación canadiense en términos salariales y de tratamiento con respecto a los integrantes de la selección masculina.

Las futbolistas denunciaron que a pesar de que el equipo femenino es el séptimo de la clasificación mundial, mientras que el masculino es el 43, reciben menos dinero y recursos que sus compañeros.

El acuerdo se produce mientras la selección femenina participa en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Las jugadoras también advirtieron que “esto no se ha acabado”.

“Nosotras y el equipo nacional masculino seguimos comprometidos a encontrar una solución a largo plazo que proporcione un tratamiento justo e igual a nuestros equipos nacionales, así como inversiones en el futuro del fútbol canadiense pero, por el momento, nuestro equipo sólo quiere concentrarse en el fútbol”, dijeron.