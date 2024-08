Las madres latinas que trabajan son las más afectadas por la brecha salarial en EE.UU.

Los Ángeles, (EFE).- Las madres latinas que trabajan tiempo completo enfrentan la mayor brecha salarial en EE.UU. en comparación con los padres blancos no hispanos, al ganar prácticamente la mitad de lo que ganan ellos, según un estudio revelado con motivo de la celebración del Día de la Igualdad Salarial de las Madres.

Por cada dólar que ganan los primeros, las hispanas ganan 51 centavos, detalla el análisis ‘La brecha salarial por maternidad: Impacto en las madres latinas’

“Esta brecha resulta en una pérdida anual para cada latina de 39.000 dólares. Es una cantidad grande que se le está robando a las mamás latinas cada año”, dijo a EFE Diana Ramírez, gerente de Política y Justicia en el Trabajo, del Centro Nacional de Derecho de la Mujer (NWLC, en inglés), responsable del estudio.

Entre las madres, la latinas y las nativas tienen la mayor brecha salarial por debajo de las afroamericanas, que ganan 52 centavos de dólar, y las blancas (72 centavos). Mientras, las asiáticas tienen la menor diferencia salarial (92 centavos) por cada dólar ganado por un padre blanco.

Ramírez advirtió que el dinero perdido por las latinas es fundamental para estas madres que se quedan sin fondos para la educación de sus hijos, ahorros para atender una emergencia o su jubilación, entre otras necesidades.

La brecha salarial persiste en todos los niveles educativos y en casi todas las ocupaciones, advierte el reporte.

El panorama es menos alentador cuando se incluyó en el análisis a los padres y madres que trabajan medio tiempo, con tan solo 41 centavos ganados por las madres latinas en comparación con los hombres blancos no hispanos.

La brecha también cambia drásticamente cuando se analizan los cincuenta estados de forma independiente. California se encuentra como el estado donde las madres latinas enfrentan una mayor brecha de salario al ganar solo 36 centavos por cada dólar que gana un padre blanco no hispano.

Le siguen Nueva Jersey (37 centavos) y Maryland y Texas, con 40 centavos.

Ramírez explica que la brecha salarial en estados como California se debe a que los padres blancos en su mayoría tienen muy buenos salarios, mientras las madres latinas se dedican a trabajos mal pagos como la limpieza, el cuidado de personas mayores y el campo.

Pero no solo las madres hispanas con trabajos mal pagados están afectadas por la desigualdad salarial. En un estudio más amplio NWLC encontró que la disparidad existe incluso entre las madres con grados universitarios o estudios avanzados y los padres blancos con el mismo nivel de educación.

Por ejemplo, una madre trabajadora con un título universitario gana 68 centavos por cada dólar que gana un padre blanco no hispano con el mismo nivel de educación.

La brecha no cambia mucho cuando se trata de una madre trabajadora que tiene un máster, ellas ganan 70 centavos por cada dólar de los padres blancos con estudios de postgrado.

“Estos datos nos muestran que hay mucha discriminación para las madres trabajadoras en todos los espectros”, valora Ramírez.

La activista hispana radicada en El Paso (Texas) y mamá de dos cuenta que ha vivido en carne propia estas barreras. “En un trabajo previo que tenía cuando recién tuve mi primer hijo me dijeron que debería quedarme en casa a cuidarlo en vez de trabajar”.

“Hay un extenso camino por recorrer para acortar esta brecha y cambiar la mentalidad sobre las madres trabajadoras”, agregó Ramírez.

NWLC ha presionado para que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales aprueben proyectos de infraestructura que apoyen a las madres trabajadoras.