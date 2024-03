Las mexicanas dedican 12 horas más al trabajo doméstico que los hombres, según la ONU

Ciudad de México, (EFE).- Las mujeres mexicanas destinan 12 horas más a la semana en trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres, advirtió este jueves el Centro de Información de Naciones Unidas en México.

Además, la próxima generación de mujeres dedicará en promedio 2,3 horas más por día a estas tareas que los hombres, según un comunicado de la ONU con motivo del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo (8M).

Por otro lado, el organismo señaló que en México el 53 % de las 46,8 millones de personas que viven en situación de pobreza son mujeres.

De igual forma, advirtió que una de cada dos niñas mexicanas “vive en pobreza, condición que las acompañará toda su vida en caso de no tener acceso a todos sus derechos, incluyendo salud, educación, nutrición y protección social”.

A nivel mundial, la ONU reportó un déficit anual global de 360.000 millones de dólares en las iniciativas destinadas a alcanzar la igualdad de género.

Y previó que 75 % de los países implementen recortes al gasto público en 2025 atribuidos a conflictos y aumentos en los precios de combustibles y alimentos.

La organización citó que estudios muestran que cerrar las brechas de empleo de género podría aumentar el producto interior bruto (PIB) per cápita en un 20 % en todas las regiones del mundo.

“En México, un ejemplo concreto es el impulso a Sistemas Integrales de Cuidados, los cuales además de liberar tiempo para las mujeres al reducir las cargas de trabajo, estimulan la creación de empleo y generan retornos en la inversión”, argumentó.

Como un avance en México, resaltó las reformas a la Ley del Seguro Social que hacen obligatoria la incorporación de trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa “un paso importante hacia la garantía de los derechos de las mujeres”.

La marcha del 8M en México cobra relevancia porque, además de la violencia machista, con más de 10 mujeres asesinadas al día, el país se encamina a votar por su primera mujer presidenta en las elecciones del 2 junio, en las que las principales candidatas son la oficialista, Claudia Sheinbaum, y la opositora Xóchitl Gálvez.