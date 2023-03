Las MMA pegan fuerte en Madrid

Madrid, (EFE).- La velada WOW 8 captó más de 3.000 personas en el Palacio de Vistalegre de Madrid, un evento con un presupuesto de más de 100.000 euros. Gigantes como Netflix, Warner Bros, LaLiga y Eurosport ya han puesto sus ojos sobre las artes marciales mixtas (MMA). Siguen el modelo de negocio de la UFC. “No son solo golpes”. David Balarezo, CEO de ‘The Way of Warrior’ (WOW), da las claves a EFE.

El aforo se incrementó casi en un 60% sobre lo esperado, fue un evento sin precedentes en España. Siguen el ejemplo de la UFC, compañía comprada por la empresa WME-IMG en 2016 a razón de 4 mil millones de dólares. El doble de lo que pagó Magic Johnson por los míticos Los Ángeles Dodgers en 2011.

WOW 8, disputado el pasado 4 de marzo en el Palacio de Vistalegre, fue un éxito empresarial y deportivo. En la jaula brillaron el expeleador de UFC Enrique ‘Wasabi’ Marín y Álvaro Ucendo, campeón de España y subcampeón del mundo amateur. Las artes marciales mixtas están en el foco. Su novena edición también se disputará en Vistalegre.

Balarezo destaca el valor de la narrativa, tal y como hace la compañía estadounidense, alejarse de esa idea de que los luchadores son simples “cachos de carne”. Buscan mostrar “el sacrificio, el entrenamiento, el día a día, las dietas… es lo que intentamos transmitir. Es en lo que hay que centrarse”.

“Creemos que es fundamental derribar algunas barreras de entrada para que la gente conozca el valor añadido de este deporte, es mucho más allá de dos personas compitiendo al más alto nivel, no se trata solo de golpes”, subraya.

En el accionariado lucen perfiles tan dispares como Eva Leire y Yolanda Serrano. Dos de las directoras de casting más destacadas de España y parte fundamental en trabajos como ‘La Casa de Papel’ y ‘8 Apellidos Vascos’. El acuerdo con Warner Bros España también fue clave. Eligieron el octágono de WOW8 para promocionar el estreno de Creed 3, su último gran taquillazo.

Urban Roosters también es otro de los ‘partners’ principales. Es la única compañía que ha conseguido hacerse hueco en el mundo de las batallas de gallos entre gigantes como Red Bull. Toda la producción está realizada por Mediapro y actualmente cuentan con el apoyo de LaLiga. La velada pudo disfrutarse en directo en LaLiga Sports TV y se verá también en diferido a través de Eurosport.

“Eurosport nunca había retransmitido la velada a nivel nacional. Probablemente los próximos eventos también estaremos con LaLiga” aseguró Balarezo a EFE para luego añadir: “Son conscientes de que el deporte está en auge”. Para la organización esto solo acaba de empezar.

WOW nació de la mente de David Balarezo Montes ‘Bala’ al hilo de un panorama en “precario, en casi todas las condiciones” y para brindarle un lugar a las artes marciales mixtas en España. “Somos un equipo pequeño, pero muy bien coordinado, estamos muy bien rodeados, tenemos unos inversores que son muy válidos”, advierte.

Quieren ir más allá del deporte y crecer por otras vías de negocio. Apuestas por lo audiovisual. “Sabemos que la manera de que esto funcione es aportar valor, en primer lugar a los deportistas, al usuario y a todo el ecosistema”, advierte.

Cuidan a sus peleadores. Su equipo médico cuesta “tres veces más de lo habitual” y no se conforman con solo una ambulancia como en otros eventos. ”Tenemos una normal y otra medicalizada, un anestesista y un traumatólogo especialista, Mikel Aramberri”. subraya. Arrambarri, además de accionista de WOW, es médico de la selección española de rugby y exmédico del primer equipo del Real Madrid y actualmente de la cantera: “Solo debe haber 2 o 3 a su nivel en Europa”.

Deportivamente quieren acercarse a la élite. Tienen luchadores “casi apalabrados” para estar luchando a final de año en un Dana White’s Contender Series”- principal escaparate para entrar a la UFC-. También se centran en trabajar las bases del deporte. Organizan junto a la Federación Española de Lucha los campeonatos autonómicos, que son clasificatorios para los europeos y mundiales de la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF).

“No vamos a dejar de trabajar en el deporte base, vamos a seguir con el WOW Talent, los eventos federativos, y la idea es que los eventos estrellas sigan manteniéndose e incluso aumentarlos”, aseguró.

Quieren crear “una cantera para exportar luchadores a UFC”, probablemente “la ‘Champions’ de este deporte”. “Nuestra idea es afianzar la posición que tenemos como la compañía de MMA de referencia en España, por luchadores, eventos y cifras, seguir trabajando y escalar a nivel europeo e intentar explorar otras vías de negocios”, destacó.

Sancho Lladós Sanginés