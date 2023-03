“Las pelotaris 1926”, una serie necesaria

Ciudad de México, (EFE).- La serie mexicano-española “Las Pelotaris 1926”, que relata la historia de las primeras mujeres en triunfar en el deporte de la pelota vasca, quienes fueron admiradas a partes iguales, es una serie necesaria, consideraron las protagonistas en entrevista con EFE.

“Es necesaria la serie, esta historia merece que la luz que se le ha dado sea escuchada y es una serie que te impulsa, como ser humano, a mejorar. (…) Es terapia”, dijo en entrevista con EFE en México la actriz española Claudia Salas, quien da vida a Idoia, una de las tres protagonistas de la serie junto a Itzi (María de Nati) y Chelo (Zuria Vega).

En los años 20, las mujeres pelotaris, también llamadas raquetistas, conquistaron los frontones de España, México y otros países de América, incursionando en un deporte reservado a los hombres hasta entonces.

Las pelotaris eran admiradas, pero también estigmatizadas y odiadas porque la sociedad conservadora no permitía que las mujeres tuvieran éxito, dinero e independencia.

“Las Pelotaris 1926” cuenta la historia de Chelo, Idoia e Itzi, tres jugadoras de pelota vasca que luchan por alcanzar sus sueños en los años 20 del siglo pasado.

Ellas tienen que sufrir las consecuencias de romper moldes, y Salas, Vega y De Nati vieron en la historia paralelismos con la actualidad.

“Cuando lo estás haciendo (el proyecto) te das cuenta de que hay muchas semejanzas hoy en día en muchas situaciones. Aunque las cirunstancias son otras, la problemática sigue siendo la misma. Es esta sensación de que no nos podemos distraer, no podemos dejar de defender nuestros derechos porque nos los quitan”, consideró Vega.

MUCHOS APRENDIZAJES

Para las tres, aunque de diferente modo, sus personajes implicaron aprendizaje personal, puesto que son mujeres que tuvieron que luchar en un mundo de hombres, el deporte.

Salas y De Nati dijeron que Idoia e Itzi, respectivamente, son para ellas personajes “inspiracionales”, mujeres a las que les gustaría parecerse.

“Yo creo que me tengo que parecer mucho a ella como mujer y me ha enseñado mucho. Creo que ella tiene unos valores, una ética y una moral que, da igual lo que le pongas por delante, eso es su brújula. Dan igual las tentaciones o el dinero”, dijo De Nati.

Por su parte, Vega confesó que Chela la desespera pero que le ayudó a comprender que los procesos de cada mujer son distintos y con esto a no juzgar a las mujeres por su complejidad.

Y es precisamente algo que las tres valoran mucho de este proyecto, la idea de contar historias que resuenen para la audiencia, que desde la ficción reten lo reaccionario.

Salas dijo ser consumidora de la ficción que genera cambio y debate, y consideró necesarios los proyectos que “instruyen” o dejan “una semilla para mejorar como sociedad o como persona”.

“Hay tanto ahorita que hay que apelar a la calidad, la historia, el contenido. Creo que va de la mano de lo que dice Claudia: las historias que conectan con la gente, que tienen un mensaje con el que te identificas. Estamos luchando por que eso siga pasando”, añadió la mexicana Zuria Vega.

El rodaje se realizó entre España y México, con un equipo también de ambos países, algo que, consideró De Nati, favoreció el sentimiento de familia durante el tiempo en el que trabajaron.

“Al rodar fuera te unes mucho más, creas una familia porque estás fuera de casa”, dijo, y añadió que los choques culturales llegan a ser divertidos.

“Las Pelotaris 1926″ se estrenó el 10 de marzo a través de la plataforma de contenido bajo demanda ViX+. Ese día se lanzaron dos episodios y a partir de entonces sale uno nuevo cada viernes.