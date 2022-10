Las Planas se sienta en la mesa del FC Barcelona

Barcelona, (EFE).- Levante Las Planas vs FC Barcelona. El nuevo derbi de La Liga F. Un debutante, con 800.000 euros de presupuesto, frente a un gigante de 12 M€. La intrahistoria de un club modesto que vive de un solo patrocinio en Sant Joan Despí. Dos clubes vecinos con diferentes magnitudes.

El partido corresponde a la primera jornada de la Liga femenina de fútbol que, en su momento, se suspendió por el parón de las árbitras. Ahora el conjunto azulgrana, que ha llegado a tres de las últimas cuatro finales de la Liga de Campeones, lidera la clasificación con cinco victorias en las primeras cinco jornadas y un global de 19 goles a favor y 1 en contra. Por su parte, el Levante las Planas, pese a ser un recién ascendido, es séptimo con ocho puntos.

El club de Sant Joan Despí, una localidad del área metropolitana de Barcelona, acumula tres ascensos en los últimos cuatro años. Desde el primero, el equipo se ha renovado al completo. De hecho, este verano ha cambiado a la mitad de la plantilla y la única jugadora que ha vivido los dos últimos ascensos, a la Primera Federación y a la Finetwork Liga F, es Laia Parera (Barcelona, 2001).

“No me esperaba tener la importancia que tuve en la Segunda División, ya que justo acababa de terminar mi etapa de juvenil (en la Damm)”, admite a EFE la lateral de 21 años. “Pero aún fue más impactante subir a Primera en un momento como este, en el que el fútbol femenino está viviendo un ‘boom’, y que el entrenador decidiese seguir contando conmigo siendo una de las más jóvenes”, añade.

Además, explica que “muchas de las compañeras” con las que compartió estos dos ascensos “se quedaron por el camino”. Parera, en cambio, ha cumplido su sueño. “Todo el mundo sueña con llegar a lo más alto cuando eres pequeña. Lo veía posible y tenía claro que era mi objetivo y que quería trabajar para eso. Lo que no me esperaba era conseguirlo en dos años”.

El miércoles 3 de noviembre, Parera tendrá enfrente a jugadoras de primera talla mundial como Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen, Lucy Bronze o Irene Paredes. “Son futbolistas que de pequeña tenía como referentes y ahora estoy compitiendo contra ellas”, explica la lateral con una sonrisa en la boca.

“Hace mucha ilusión enfrentarse al Barça, es uno de los mejores equipos de Europa y del mundo. Verte a ti competir contra ellas te da fuerzas y ganas para luchar y algún día poder llegar hasta donde están”, sigue relatando.

Comparar los recursos del Levante las Planas y el Barça femenino es darse cuenta de que el partido será un David contra Goliat. La lista de patrocinadores del actual subcampeón de la ‘Champions’ es larga: Nike, Spotify, Estrella Damm, Caixabank, Cupra, Allianz, Gatorade, Stanley, Coca-Cola, Scotiabank, Banco BMG, GLS, Heüra y Bimbo.

Y las tres últimas marcas mencionadas son patrocinadores específicos del conjunto de Alexia Putellas, la dos veces Balón de Oro. La contribución de las 13 empresas aporta un global de 8 millones de euros de ingresos en patrocinios al Barça femenino.

Por su parte, el Levante las Planas debe conformarse de momento con un patrocinador, Assolim, una empresa catalana de 200 trabajadores que factura 50 millones de euros anuales y que se dedica a la distribución de alimentos para la restauración y la hostelería. Assolim aparece en el frontal de la camiseta de juego desde este curso.

“La motivación que nos llevó a patrocinar un equipo de fútbol femenino va acompañado de nuestro decálogo de compromisos sociales”, explica a EFE Carles Velasco, responsable de mercadotecnia de Assolim, con sede principal en Cardedeu (Barcelona). “Tenemos una clara convicción de dar apoyo al deporte femenino profesional. El Levante las Planas es un club que transmite todos los valores que también hacemos nuestros: la superación, la constancia, la valentía y la ambición”, añade.

Actualmente, Assolim también es el patrocinador del primer equipo femenino de waterpolo del CN Mataró, reciente campeón de la Supercopa de España. En este caso, el acuerdo comporta que Assolim dé nombre al equipo.

“De todas maneras, es la primera vez que hacemos patrocinios de estas características y para Assolim supone un esfuerzo importante de recursos y dedicación”, asegura Velasco.

Pero el Levante las Planas necesita más marcas que contribuyan, algo que de momento le está costando encontrar. Además, está pendiente de la llegada de ayudas procedentes de los estamentos. Algunos costes, como los largos desplazamientos de algunos partidos a domicilio, son difíciles de afrontar para un equipo con tan solo 800.000 euros de presupuesto.

El terreno de juego como local del Barça es el Estadi Johan Cruyff, un moderno estadio con capacidad para 6.000 espectadores. Además, el conjunto azulgrana ya disputó dos encuentros de la Liga de Campeones el curso pasado en el Camp Nou, en los que batió el récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino, que ha dejado en 91.648 espectadores.

Y el equipo entrenado por Jonatan Giráldez volverá pronto al Camp Nou. Allí disputará los dos últimos encuentros de la actual fase de grupos de la ‘Champions’, el 24 de noviembre ante el Bayern Múnich y el 21 de diciembre ante el Rosengard.

El Levante las Planas, por su parte, tiene como sede el campo municipal de Las Planas, de césped artificial, con líneas amarillas para señalizar los campos de fútbol 7 y con tan solo una gradería con capacidad para 400 espectadores. Allí se jugará el derbi de Liga ante el Barça para el que ya están vendidas todas las entradas.

Aunque este verano se dio prácticamente por hecho el traslado para los partidos como local del primer equipo femenino a La Bòbila, el estadio del Gavà de césped natural, finalmente no se llegó a un acuerdo.

La élite del fútbol español no es una desconocida para el Levante las Planas, que ya estuvo en Primera División entre los años 2012 y 2014. Esta vez, el ascenso lo sentenció precisamente ante otro rival barcelonés, el Espanyol. En el duelo decisivo, las jugadoras entrenadas por Ferran Cabello se impusieron por 3-0.

La delantera española Alba Mellado fue una de las grandes protagonistas del éxito. Y otra jugadora que marcó diferencias fue Yasmin Mrabet, que este verano ha hecho historia al ser una de las artífices de la clasificación de Marruecos para el próximo Mundial absoluto. La centrocampista aún no ha podido debutar este curso a causa de una lesión, pero ya estará disponible para jugar ante el Barça.

En los últimos cuatro años, en los que ha logrado tres ascensos, el Levante Las Planas ha pasado de tener 7 equipos femeninos en el fútbol base a 22, algo que el club pretende que sirva para nutrir de futbolistas al primer equipo. Lo sucedido en este periodo de tiempo ha superado las expectativas. “Esperábamos regresar a Primera en ocho años, no en cuatro”, explica Ferran Cabello, el entrenador y el director general.

Y quita tensión al derbi del 3 de noviembre. “Nunca va a haber rivalidad entre el Barça y el Levante las Planas”, sentencia. “Creo que tener al Barça aquí es un beneficio para cualquier equipo catalán. Al final estamos a tres minutos en coche un campo del otro. Muchas jugadoras del fútbol base pasan unos años allí y otros aquí. A nosotros nos alimenta muchísimo tener tan cerca al mejor equipo de España”, concluye.

