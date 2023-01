Las predicciones para el 2023 del Dr. Cuéllar*

Segunda parte

TECNOLOGIA

La marcha implacable de la tecnología se puede catalogar de espeluznante. Mientras que San Francisco aprobó y luego revocó robots letales para la policía, muchos otros avances más asombran al mismo tiempo que dan miedo. El término general para la Inteligencia Artificial, AI, por sus siglas en inglés, que no sólo analiza los datos existentes, sino que crea nuevos textos, imágenes, videos, fragmentos de códigos y más. La compañía DALL-E 2, son los líderes, pero Google y Meta (Facebook) han construido sus propios generadores de imágenes, pero no los han lanzado al público.

En realidad, este renglón de predecir lo tecnológico es prolífico, abundante e imposible de sintetizar en este espacio. Sin embargo, son cuatro temas que definirán el avance incontenible de la tecnología para el 2023: Primero, la inteligencia artificial (AI) seguirá su marcha haciéndose indispensable para la ciencia y la administración. Segundo, la computación a través de “la nube” -que implica la entrega de servicios informáticos, incluidos servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, análisis e inteligencia, a través de Internet- ofrece una innovación más rápida, recursos flexibles y economías de escala. Esto significa que no será necesario tener en casas particulares u oficinas el “hardware” para lograr eso. En lugar de tenerlo, a través del internet, se opta por una compañía y se contrata lo que se necesita en tiempo y forma, y claro, se paga. Pero eso termina siendo más eficiente y barato que tener los aparatos y los especialistas; pagar sueldos y dar el mantenimiento y las actualizaciones necesarias. Tercero, VR y AR (Virtual and Augmented Reality). La realidad aumentada, AR por sus siglas en inglés, es la integración de la información digital con el entorno del usuario en tiempo real. A diferencia de la realidad virtual (VR), que crea un entorno totalmente artificial, los usuarios de AR experimentan un entorno del mundo real con información generada superpuesta sobre este entorno de nosotros. Dicho de otra manera, la realidad, o sea lo que percibimos sin apoyos tecnológicos, se altera para enfatizar lo que debemos, queremos o conviene que veamos, percibamos, o aprendamos. Es como ver una película donde se destacan los detalles que a primera vista ignoramos. Es un juego de la tecnología con nuestro cerebro. Ya se usa en mucho en juegos y programas. El cuarto tema es la educación; ésta estará en constante acecho, con urgentes necesidades de actualizarse, renovarse y transformarse porque las escuelas, simple y llanamente, no pueden existir sin tecnología de último nivel. Pero eso se dice más fácil que hacer que suceda: se necesitan presupuestos, transformar a los profesores, contratar nuevos y usar modelos nuevos de VR, AR y AI, y quizá lo más importantes es inmediatamente transformar los programas de preparación de líderes, directores de escuela, supervisores,y directivos de alto nivel que entiendan esta transformación y la encabecen.

Al cerrar este artículo se anunció un descubrimiento de física, obviamente ligado a la tecnología que ha de revolucionar al mundo. Después de décadas de intentarlo, los científicos por primera vez llevaron a cabo una reacción de fusión nuclear que produjo más energía de la que entró. Esto significa que científicos trabajando en esto pueden aprovechar el proceso que impulsa a las estrellas a producir energía en la Tierra. Es algo tan trascendente que, como fuente limpia de energía la fusión nuclear podría ayudar a reemplazar los combustibles fósiles contaminantes y superar el cambio climático. Faltan años para eso, pero ciertamente se trata del más importante avance en la historia de la fusión nuclear.

La predicción es compleja e imprecisa. Todo se verá afectado por la tecnología, pero las siguientes áreas se verán más poderosamente influenciadas: La atención sanitaria, la educación, energía, las fábricas y maquiladoras, los negocios relacionados con energía, la industria del entretenimiento, los servicios financieros; se revivirá asuntos y negocios relacionados con el espacio, la alimentación y la agricultura, las ventas al por menor, y al mayoreo, y el transporte.

No es arriesgado decir que la inteligencia artificial (AI) en los próximos dos años será determinante y fundamental para el resto de la década, sobre todo en lo que se refiere a la Inteligencia Artificial Descriptiva (ADI).

Para el 2023 debemos recordar que se acelera un reemplazo de generaciones. Los que no entienden, ni manejan, ni se esfuerzan por usar la tecnología van de salida y las nuevas generaciones que de manera natural se conectan con computadoras, teléfonos inteligentes y manejan terminología tecnológica nos reemplaza aceleradamente. Son estas últimas generaciones las que entenderán este mundo nuevo de implacable cambio tecnológico. Urge que apoyemos a las nuevas generaciones a tener el nivel que se requiere.

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

Mi predicción del año pasado de que se dividiría aún más el voto hispano, tristemente resultó cierta. Es un verdadero estudio de caso descubrir cómo entre los hispanos haya multitudes que votan en favor de quien los critica. Una de las estrategias más efectivas de Trump y sus seguidores fue repetir una mitología de acusaciones injusta y sin fundamento contra los inmigrantes hispanos. En términos racionales, nadie que es acusado injustamente de algo va a otorgar su voto al acusador verdugo, pero irracionalmente hubo miles seducidos por esa retórica. A diferencia de otras etnias, como los asiáticos o los afroamericanos, los hispanos se dividen cada vez más en sus preferencias electorales.

A este panorama no halagador se debe agregar que el famoso AMLO haya sido para la mayoría de los mexicanos de este lado una auténtica decepción. Ni una sola vez se ha reunido con los grupos que lo apoyamos. Ni una sola vez ha hecho las reformas anheladas que prometió en los consulados. Ni una sola vez ha enviado a alguien a que nos escuche. Peor aún, en su visita a esta nación halagó a Trump y lo llamó: amigo de los mexicanos (?). Los mexicanos en Estados Unidos hemos sido defraudados dos veces: por México y por los republicanos de Estados Unidos. Los demócratas, tal y como lo anticipé en mis predicciones del pasado año no han logrado ninguna reforma migratoria ni saben relacionarse con los votantes hispanos.

Mientras tanto mes a mes aumentan las remesas. A estas alturas ya es obvio que las remesas aumentan por una sola razón, porque se lava dinero a través de ellas. El gobierno de AMLO no hace nada al respecto, salvo contribuir a la falsedad que es sólo dinero de los paisanos.

Mis predicciones son que la mala suerte seguirá para los mexicanos al norte del Río Bravo. No habrá reforma migratoria, no habrá reformas consulares, no habrá apoyo, ni comprensión de México, mientras que las remesas seguirán aumentando cada mes por las razones mencionadas. Seguirán los hispanos de Estados Unidos dividiendo aún más su voto perdiendo mucho capital político.

EUROPA

Boris Johnson duró más de lo que anticipé debido a la pandemia. Estuvo a punto de regresar después de las pifias de Liz Truss. Su sucesor, Rishi Sunak pinta bien y sabe lo que se tiene que hacer: Detener la inflación y la sombra de la recesión. No hay mejor persona para hacerlo. Pero las calamidades, económicas, políticas, y sociales del Reino Unido son abundantes. Por lo tanto, mi predicción es que Inglaterra, Alemania y Francia, los tres motores de Europa encabezarán un 2023 difícil, con disciplina y si el asunto de la guerra y la impredecible Rusia lo permite pondrán en bandeja de plata un mejor 2024. Será un difícil invierno para Europa.

Alemania, merece una atención adicional debido a los recientes eventos donde sus servicios de inteligencia interna intervinieron para evitar todo un golpe de estado. Sí leyeron bien, un golpe de estado se fraguaba en Alemania. Al pensar en la historia alemana, cuesta trabajo concebir que 25 alemanes conspiren en un acto para cambiar el gobierno que quizá sea el más exitoso de Europa. En este orden de ideas, mi predicción es que Alemania con este incidente, y la Guerra de Ucrania tendrá que aumentar servicios de inteligencia, espionaje, contraespionaje, armamento y alianzas. Muchas de las restricciones que se pusieron a esa nación y a Japón en Asia, después de la Segunda Guerra Mundial ya han desaparecido y terminarán desapareciendo totalmente por razones geopolíticas.

Italia es siempre el comodín. No inspira confianza al mundo la ultraderechista Georgia Meloni, es populista, neofascista, divisionista y aliada de Silvio Berlusconi. Los italianos como muchos votantes del mundo están hartos de política y políticos ineficientes y optan por el extremismo bien sea de derecha o de izquierda, como en el caso de Hungría, Brasil, México, Filipinas, España, Estonia, Eslovenia, Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, ahora Italia, y muchos más, son gobiernos que polarizan con sus extremismos a su población creando un caldo de cultivo para acciones antidemocráticas o poco democráticas, invasiones, abusos contra los derechos civiles y humanos. No es exagerado decir que ese es un gran problema de tipo mundial que pone a prueba las democracias del mundo.

En España el actual partido en el gobierno (PSOE o Partido Socialista Obrero Español) sólo se mantiene en el poder por los apoyos y concesiones a partidos marxistas de extrema izquierda. En el caso de este país tan importante, tanto para Europa como para América Latina, es que en las próximas elecciones en España (noviembre, 2023) volverá a gobernar el Partido Popular dando la apariencia de una alternancia en el poder pero que no hará que la realidad cambie. Las circunstancias y situación de la mayoría de los españoles seguirán sufriendo de una desigualdad cada vez mayor, empobrecimiento por los costos de la energía y por la inflación, la crisis en la educación, en la sanidad y vivienda, cada vez al alcance de menos.

Para toda Europa mis predicciones se orientan hacia las teorías del péndulo que regresan a las naciones de Trump a Biden, de Bolsonaro a Lula, por gobernar con extremos que hacen a los electorados desconfiar de esos líderes cuyos discursos rayan en la charlatanería. Sin embargo, ni es regla con todos, ni es una predicción general, es más bien una tendencia.

Al mismo tiempo, los sistemas de seguridad de Europa encabezados por los franceses, los alemanes y los británicos están en máxima alerta por Rusia, la OTAN, y las nuevas guerras cibernéticas. Son tiempos de alerta constante, de sorpresas en cualquier momento del 2023. No debemos quitar los ojos de Europa.

LATINO AMÉRICA

México y Brasil mantienen preponderancia para eventos, economías, tendencias y devenires históricos, pero es un error desestimar a Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay. El caso de Bolivia, Nicaragua y Venezuela son casos patéticamente especiales; sus dinámicas se mueven entre las mentiras de la izquierda y la corrupción mezclada con totalitarismo extremo.

Centroamérica se mantiene como la tierra que se acostumbró a vivir de remesas, aunque esto es cierto de muchas más naciones; en los países de América Central es un auténtico círculo vicioso. Si las remesas de los centroamericanos se detuvieran, esas naciones colapsarían en menos de un año. Por lo tanto, hay toda una conspiración de circunstancias para expulsar a los centroamericanos de esas naciones. Entre más lleguen estos al Norte del Río Bravo, más se sostienen económicamente esas naciones por el envío de remesas, mucho más ahora que es la favorita forma de enviar dinero mal habido del narco, tráfico de armas y humano. Ha sido un reverendo fracaso rayando en la retórica vil, los esfuerzos de Estados Unidos, y más los de México buscando invertir y mitigar las muchas y válidas razones de esa región para que sus ciudadanos no tengan más opción que salir y buscar entrar legal o ilegalmente a los Estados Unidos. Esta necesidad, estimula un renglón importante del crimen organizado de mexicanos con apoyos internacionales para el tráfico humano, el tercero más productivo después de las drogas y las armas. Es también la explicación más coherente de las caravanas de migrantes.

Son gobiernos de izquierda los de: México, Nicaragua, Honduras, Panamá, Cuba, El Salvador, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina. Mientras que no todos en estricto sentido son de “izquierda,” dicha sea la verdad, no son de derecha. Hay muchas razones para esta corriente pro izquierdista, pero las más evidentes son la pobreza, la corrupción y la violencia. Todas esas naciones tienen niveles históricos de pobreza, altos índices de corrupción y bajas calificaciones en seguridad. Pero otra verdad es que ya la izquierda es difícil de definir ideológicamente, son más bien políticos que aprovechan las oportunidades de descontento, hartazgo y pendulares para ganar elecciones, la mayor parte de las veces muy apretadamente, al llegar la retórica es de izquierda, pero las decisiones son en líneas empresariales y neoliberales. No es por lo tanto de extrañarse lo que pasó al presidente de Perú, Pedro Castillo, destituido y arrestado, antes de poder consolidarse con las fuerzas armadas y de hacer suficientes aliados. Es un buen estudio de caso de lo que describimos.

Mi predicción es que el estado de cosas seguirá sin mayores eventos sorprendentes. Seguirán tendencias pendulares al darse cuenta los electores que ni derecha ni izquierda dan solución a sus problemas, sólo ilusiones fallidas que profundizan la polarización.

El Gran Sur, concepto moderno que asegura que Latinoamérica y África deben tener más atención del mundo global, sobre todo de países desarrollados, sigue esperando mejores días. Aunque en el caso de África, los Estados Unidos se ha escandalizado de la influencia de China y han realizado una cumbre donde se anunciaron billones en apoyo de África. En realidad, la cercanía de Latinoamérica con Estados Unidos termina siendo perjudicial, ya que geopolíticamente se considera que es influencia sacrosanta de los Estados Unidos. Esto se aleja de la cooperación panamericana, la ONU otro fracaso que hace difícil de justificar su existencia, los Estados Unidos con su mesa llena de problemas con el trumpismo y la Guerra ruso-ucraniana y recientemente tratando de minimizar la influencia de China en África deja la mesa puesta para las intervenciones de China y las escaramuzas de Rusia en Latinoamérica. Rusia siempre buscando aliados, los necesita.

LA GUERRA RUSO-UCRANIANA

Este conflicto ya ha dado muchas sorpresas y ha rebasado todas las predicciones. En la primera semana de la guerra, el 95% de los analistas esperaban que Ucrania sucumbiera en el primer mes. Tenían buenas razones, a Rusia se le reconoce como el segundo ejército más poderoso del mundo. Además, ni Chechenia ni Georgia, habían hecho nada ante las invasiones e intromisiones de Rusia en el 2008. Pero no contaban con la decisión del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy unido a la heroica resistencia de los ucranianos. Zelenskyy pasó de ser un comediante hecho presidente a un héroe nacional e internacional reconocido por propios y extraños. Su determinación no hubiera sido mucho sin la unificación de Europa y la sagacidad de Biden que dijeron, ahora o ya nunca volcándose en apoyo para Ucrania. Ésta ha recibido todo, menos aviación. Se destacan los Estados Unidos que ha aportado más que todos los otros países juntos.

A estas alturas es obvio que la OTAN, Europa y Estados Unidos fundamentalmente, no permitirán que los rusos simplemente invadan. Rusia ha tenido reveses impensables, deserciones de su flamante ejército, ha tenido que recurrir a conscripciones obligatorias, muchos rusos huyen a otras naciones para no ser parte del llamado bélico. La oposición a esta guerra existe en Rusia, pero no es evidente por la mano de hierro que usa Putin, por el control sobre la prensa, por sus atrocidades eliminando la oposición, pero él lo sabe.

Putin se encuentra ante una encrucijada. Es obvio que el plan original fracasó. Ahora ha recurrido a una atroz estrategia de enviar misiles contra el sistema de energía eléctrica y condenar al frío y a la miseria a los ucranianos.

Mi predicción es que el 2023 o el 2024 se llegará a un tipo de acuerdo, negociaciones, o impasse. Ni Ucrania puede ni quiere tolerar mas castigo, ni Rusia quiere alargar algo que evolucione en el desprestigio y eventual decaimiento mayor al que tiene Putin internacional e internamente. El mundo mayoritariamente condena esto. Ya le quedó claro a Putin que la comunidad internacional no dejará sola a Ucrania. Sus aliados son pocos. Lo lógica sugiere algún acuerdo probable.

EL PAPA FRANCISCO

Mis pronósticos del año pasado resultaron acertados, me cito: “El Papa Francisco ha llegado a tocar fondo en sus reformas eclesiásticas y para mantener el poder y el equilibrio del polarizado mundo católico veremos en el 2022 un papa tranquilo y sin hacer olas.” Fue exactamente lo que pasó en el Vaticano este año en agonía.

Mi predicción es reiterativa, se acabaron las reformas y la trascendencia georeligiosa. Toda la energía vaticana es reactiva, estrategias de reparación de daños y decidir si renuncia o espera a morirse con el consiguiente escenario de sucesión que es delicado. Las noticias de los abusos sexuales y de otro tipo mantenidos en riguroso secreto por décadas ha tocado fondo. Su legado ha sido hecho. No habrá nada nuevo y debemos esperar en la sucesión un Papa de derecha o de extrema derecha, muy posiblemente europeo, que pendularmente solidifique las posiciones derechistas que se han perdido.

CAMBIO CLIMÁTICO

Sólo parcialmente estuve correcto respecto a mis predicciones pasadas. Esperaba un año catastrófico, fue un año malo, muy malo, pero no anticipé el vaso medio lleno y medio vacío, de acuerdo con un informe reciente de las Naciones Unidas considerando este tema. El reporte reconoce que se han hecho grandes progresos fundamentalmente en el compromiso de las naciones en reducir el uso del carbón y los combustibles fósiles, en la energía eólica y solar, en el uso de autos eléctricos y otros. El reporte, basado en estos logros acepta que 2100 no será cataclísmico, porque el aumento de la temperatura será 2 a 3 grados en lugar de 5 si nada se hubiera hecho. Sin embargo, debemos esperar: más devastadores huracanes, sequías aniquilantes de la vida vegetal, animal y humana, temperaturas, inundaciones e incendios en número récord. Es decir, lo mismo que se anticipó cataclísmicamente, pero poco menos.

Mis predicciones no son optimistas, la política gana a las urgentes necesidades del cambio climático, como lo muestra el conflicto bélico de Rusia y Ucrania. Las necesidades de energía de Europa combinadas con embargos parciales a Rusia, abastecedor principal, hace que los cambios climáticos se queden rezagados. Habrá calamidades que rompan todos los récords históricos y poco o nada se hará.

FUTBOL AMERICANO Y SOCCER

Lo anticipé y sucedió. En el fútbol americano universitario, Alabama no fue campeón. Faltaría ver si Saban, el legendario entrenador de esta universidad, la que más ha ganado campeonatos históricamente, se retira o considera su retiro, como anticipé. Para el próximo año la poderosa liga del sureste seguirá dominando, sus equipos le ganan a cualquiera. Tengo que anticipar que alguien de esa liga será campeón, me inclino por Georgia. Respecto al soccer, insisto, Francia será dueño por cuatro años de la Copa FIFA repitiendo su hazaña de hace cuatro años, (al momento de escribir este artículo no se ha jugado el proverbial juego contra Argentina).

Para 2028, los equipos africanos y asiáticos de soccer consolidarán supremacías apenas asomadas en esta Copa del Mundo, dejando atrás esas épocas donde Europa y Sudamérica dominaban la supremacía del soccer. Marruecos, sin ser campeón, ya hizo historia; y éstas fueron las predicciones del Dr. Cuéllar.

* El Dr. Alfredo Cuéllar no es advino, ni usa alineación de astros, o cartas para sus pronósticos es un profesor de posgrado jubilado, que tiene tiempo de leer y reflexionar. alfredocuellar@me.com