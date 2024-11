Las sumas y restas de diez selecciones para no perderse el Mundial de 2026

Redacción Deportes, (EFE).- Cincuenta partidos después, y a exactos diez meses de jugarse la última fecha de las eliminatorias, el 14 de septiembre de 2025, las diez selecciones que buscan seis cupos directos al Mundial de 2026 o el cupo por una repesca hacen los últimos ajustes al presupuesto que necesitan.

La úndécima jornada transcurrirá en dos días a partir de este jueves y comenzará con el partido en Maturín entre Venezuela, octava con 11 puntos, y Brasil, cuarta con 16.

Ese mismo día la selección de Paraguay (sexta con 13 puntos), recibirá al líder Argentina (22), y la de Ecuador (quinta con 13) se medirá con la de Bolivia (séptima con 12).

El viernes caerá el telón de esta fecha con partidos en Montevideo y Lima. Uruguay (tercera con 16) recibirá a Colombia (segunda con 19) y Perú (penúltimo con 6), se las verá con el colista Chile (5).

Venezuela vuelve a correr por los puntos

El buen comienzo en las eliminatorias sudamericanas pareció un sueño y el desempeño tras la Copa América de Estados Unidos se ha convertido en una pesadilla, pues la Vinotinto no pudo ganar en las cuatro fechas reciente: perdió dos y empató dos.

El octavo puesto actual trae de vuelta los fantasmas del pasado: sin pegada suficiente y lejos de los puestos de acceso al Mundial.

El seleccionador Fernando Batista espera traer de vuelta el buen fútbol y los goles con un afinado trío, el creativo Yefferson Soteldo, el volante de equilibrio Tomás Rincón y el máximo goleador en la historia de la Vinotinto, Salomón Rondón.

Brasil, a mantener el tipo para seguir escalando

Tres victorias en los últimos cuatro partidos, la última por goleada a Perú (4-0), dan cuenta de los signos de recuperación de la Canarinha, que el 14 y el 19 de noviembre deben ser confirmados ante Perú y Uruguay para devolver la tranquilidad a un año convulso.

El cuarto lugar no puede ser suficiente para Dorival Júnior y compañía y para dar más vuelo llegan en gran momento Raphinha y Vinicius. La plantilla pudo tener dos refuerzos de peso, pero Neymar volvió a lesionarse y la sensación que generó Endrick se ha ido disipando por su falta de minutos en el Real Madrid.

Dorival Júnior convocó a última hora al central Léo Ortiz, del Flamengo, y al delantero Gabriel Martinelli, del Arsenal inglés, para suplir las bajas de Éder Militão y Rodrygo.

Paraguay quiere más

El 12 de octubre de 2023 la Albirroja cayó en el Monumental de Buenos Aires con un gol de Nicolás Otamendi (1-0). Es el último antecedente en eliminatorias con Argentina. Se jugaba la tercera jornada y Gustavo Alfaro, no estaba en el panorama.

¿Por qué la mención? Porque desde la llegada del exseleccionador de Ecuador, la selección de Paraguay enlazó cuatro partidos sin perder y con una defensa de nuevo rocosa que ha permitido un gol.

Un triunfo en Asunción sobre los campeones del mundo es todo lo que necesita el argentino Alfaro para confirmar que el ADN paraguayo ha vuelto en serio para reclamar un cupo en un Mundial al que no acude desde 2010. Los síntomas son buenos con el sexto puesto.

Argentina, con la fuerza máxima completa

Con 22 puntos de 30 posibles, la Albiceleste encabeza las eliminatorias desde la primera jornada, y a la undécima llega con el antecedente de haber vapuleado por 6-0 a Bolivia con un triplete de Lionel Messi.

El entrenador Lionel Scaloni contará de nuevo con Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien pagó en octubre dos jornadas de suspensión, aunque la aparición entre los palos de Gerónimo Rulli el 10 de octubre en el 1-1 con Venezuela en Matupín generó mucha confianza.

Para los de Scaloni el partido en el estadio Defensores del Chaco tiene una gran significado ya que una derrota podría dejarlos a merced de lo que ocurra el viernes en Montevideo entre Colombia (19 puntos) y Uruguay (16).

Ecuador necesita acelerar

Después de una derrota ante Brasil y dos empates con Paraguay y Uruguay, la Tri, que orienta el argentino Sebastián Becaccece comienza a perder el crédito con la afición, que ve con desconfianza el descenso hasta el quinto puesto.

La defensa de Ecuador es hasta hoy la más sólida de la liguilla junto a la de Paraguay, con apenas 4 goles, pero la producción ofensiva es la segunda más floja entre las selecciones que asoman al Mundial (6), lo que no deja de preocupar al entrenador.

La buena noticia para enfrentar a Bolivia en Guayaquil es que el ariete Gonzalo Plata, hijo de esa ciudad portuaria, llega motivado y como héroe de Flamengo, que con un gol suyo conquistó el domingo la Copa do Brasil en la final con Atlético Mineiro.

Bolivia quiere dejar de ser incógnita

Tan solo un punto separa en las eliminatorias a Ecuador de Bolivia. La Tricolor ocupa el quinto lugar con 13 puntos y la Verde yace con 12 en el séptimo, que da derecho a jugar una repesca.

Desde que el boliviano Óscar Villegas llegó al banquillo, Bolivia enlazó tres triunfos y tornó en serio motivo de preocupación a su nuevo estadio, El Alto, a más de 4.000 metros de altitud.

Si bien el lunar en este proceso de recuperación encabezado por Villegas fue la derrota por goleada ante Argentina en la décima jornada, el equipo ha mostrado fuerza a la ofensiva. Este jueves no estará Miguel Terceros, pero sí Carmelo Algarañaz y Ramiro Vaca.

Uruguay necesita recuperar su memoria

Perder este viernes en el Centenario de Montevideo puede significar quedar descolgados del único líder hasta el momento.

Para la Celeste, ganar es urgente, pues la última vez fue el partido con Canadá por el tercer puesto de la Copa América, el ya lejano 13 de julio.

Además, con 16 puntos, el tercer puesto en las eliminatorias está amenazado por Brasil, que es cuarto con la misma renta.

En la anterior doble fecha de partidos, los de Marcelo Bielsa perdieron por 1-0 con Perú en Lima y días después cedieron en casa un empate sin goles a Ecuador.

Colombia no se confía

Si de antecedentes se tratara, los pupilos de Néstor Lorenzo pueden dormir tranquilos, pero como esto es fútbol, todas las medidas de seguridad son urgentes, a juzgar por el hermetismo que se vive en el campamento del equipo en Argentina.

El equipo Cafetero vapuleó por 4-0 a Chile en la décima fecha y de su última cita con Uruguay quedó un triunfo por 1-0 que lo clasificó a la final de la Copa América. Y en 2023, en eliminatorias del Mundial, colombianos y uruguayos empataron 2-2 en Barranquilla.

El juego aéreo se ha convertido en el arma preferida de los colombianos para resolver sus partidos. En los últimos cuatro partidos celebró tres goles de cabeza. Y por esa misma vía lastimó a la Celeste en el partido de semifinales de la Copa América.

Perú o el dilema de buscarse la vida sin perderla

Cuando más fuerzas debía tener concentradas para afrontar en el Estadio Monumental el juego de la vida, la Blanquirroja avisa que no tendrá a su portero Pedro Gallese, los defensores Carlos Zambrano y Bryan Reyna, ni el extremo Renato Tapia. En otras palabras, faltará seguridad atrás y vértigo en ataque.

Perú, la penúltima selección de las eliminatorias con 6 puntos de 20 posibles, recibirá el viernes a Chile, la colista con 5 con el único objetivo que es acercarse al séptimo puesto o zona de repesca.

El partido de Lima será, prácticamente, una final. Si bien debía jugarse en el Estadio Nacional, cambió de sede porque el Ministerio del Interior no otorgó las garantías de seguridad. Se espera, entonces, una nueva edición tensa del ‘Clásico del Pacifico’.

Chile se da otra oportunidad con ‘el Rey’

La convocatoria de Arturo Vidal un día después de coronarse campeón de Liga con Colo Colo acaparó el interés en la selección chilena, en la que no tenía espacio desde que el argentino Ricardo Gareca llegó al banquillo.

La versión oficial niega que ‘el Tigre’ haya dado su brazo a torcer ante el polémico jugador de 37 años e insiste en que se dio de forma natural tras las bajas de William Alarcón y Erick Pulgar.

La necesidad de unir esfuerzos para buscar escalar del décimo al séptimo puesto de la clasificación ha sido más fuerte que los ataques verbales de Vidal a Gareca por sus planteamientos tácticos y, especialmente, por mantenerlo al margen de las convocatorias.

Hernán Bahos Ruiz