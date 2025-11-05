27.4 C
McAllen
Wednesday, November 5, 2025
InicioInformación GeneralAutosLas ventas de eléctricos en EEUU se desploman en octubre por la...
AutosNegociosEstados Unidos

Las ventas de eléctricos en EEUU se desploman en octubre por la desaparición de subsidios

By El Periódico USA
0
4
Archivo. EFE/EPA/TOMS KALNINS

Washington, (EFE).- Las ventas de vehículos eléctricos (VE) en Estados Unidos sufrieron fuertes pérdidas en octubre con el final de los créditos fiscales federales, según las cifras dadas a conocer por los fabricantes de automóviles.

Ford, el tercer fabricante en el segmento de los VE en EE.UU. por detrás de Tesla y General Motors (GM), señaló en un comunicado que la demanda de vehículos eléctricos se desplomó en octubre casi un 25 % y pasó de 6.264 unidades en octubre de 2024 a 4.709 en 2025.

El deportivo Mustang Mach-E perdió un 12 % de demanda, mientras que la camioneta ‘pick-up’ F-150 Lightning cayó un 17 %.

Las ventas de híbridos también sufrieron la desaparición de los créditos fiscales, al caer un 4 %, hasta 17.498 unidades.

El grupo Toyota indicó que las ventas de eléctricos e híbridos crecieron un 0,3 % al pasar de 93.400 en octubre de 2024 a 93.670 el mes pasado. Pero las pérdidas entre los vehículos puramente eléctricos fueron considerables.

El modelo eléctrico Toyota BZ4X pasó de vender 1.401 unidades el año pasado a 18 en octubre. Por otra parte, el clásico Prius híbrido perdió un 62,4 % de sus ventas, mientras que la versión híbrida enchufable cayó un 35,1 %.

En su conjunto, las ventas de automóviles del grupo Toyota aumentaron un 11,8 % a 207.910 unidades.

Mientras, la demanda de productos de la surcoreana Hyundai cayó un 2 %, a 70.118 vehículos, con sus eléctricos Ioniq 5 e Ioniq 6 perdiendo, respectivamente, un 63 % y un 52 % de sus ventas.

La también surcoreana Kia aumentó ligeramente sus ventas en octubre, al pasar de 68.908 a 69.002 unidades. Pero sus eléctricos también sufrieron importantes caídas. El EV9 vio reducido su mercado un 65,6 % y el EV6 un 70,6 %.

El grupo japonés Honda aumentó sus ventas un 0,7 % en octubre, a 111.095 unidades. Pero las de sus vehículos eléctricos e híbridos cayeron un 4,8 %, a un total de 30.496 unidades.

ARTICULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTICULOS RECIENTES

Cargar más

Selección del editor

Entradas más populares

Espectáculos

Acerca de Nosotros

Hecho por hispanos, para hispanos

Contact us: info@elperiodicousa.com

Síguenos

© El Periódico USA. 2025