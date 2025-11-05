Las ventas de eléctricos en EEUU se desploman en octubre por la desaparición de subsidios

Washington, (EFE).- Las ventas de vehículos eléctricos (VE) en Estados Unidos sufrieron fuertes pérdidas en octubre con el final de los créditos fiscales federales, según las cifras dadas a conocer por los fabricantes de automóviles.

Ford, el tercer fabricante en el segmento de los VE en EE.UU. por detrás de Tesla y General Motors (GM), señaló en un comunicado que la demanda de vehículos eléctricos se desplomó en octubre casi un 25 % y pasó de 6.264 unidades en octubre de 2024 a 4.709 en 2025.

El deportivo Mustang Mach-E perdió un 12 % de demanda, mientras que la camioneta ‘pick-up’ F-150 Lightning cayó un 17 %.

Las ventas de híbridos también sufrieron la desaparición de los créditos fiscales, al caer un 4 %, hasta 17.498 unidades.

El grupo Toyota indicó que las ventas de eléctricos e híbridos crecieron un 0,3 % al pasar de 93.400 en octubre de 2024 a 93.670 el mes pasado. Pero las pérdidas entre los vehículos puramente eléctricos fueron considerables.

El modelo eléctrico Toyota BZ4X pasó de vender 1.401 unidades el año pasado a 18 en octubre. Por otra parte, el clásico Prius híbrido perdió un 62,4 % de sus ventas, mientras que la versión híbrida enchufable cayó un 35,1 %.

En su conjunto, las ventas de automóviles del grupo Toyota aumentaron un 11,8 % a 207.910 unidades.

Mientras, la demanda de productos de la surcoreana Hyundai cayó un 2 %, a 70.118 vehículos, con sus eléctricos Ioniq 5 e Ioniq 6 perdiendo, respectivamente, un 63 % y un 52 % de sus ventas.

La también surcoreana Kia aumentó ligeramente sus ventas en octubre, al pasar de 68.908 a 69.002 unidades. Pero sus eléctricos también sufrieron importantes caídas. El EV9 vio reducido su mercado un 65,6 % y el EV6 un 70,6 %.

El grupo japonés Honda aumentó sus ventas un 0,7 % en octubre, a 111.095 unidades. Pero las de sus vehículos eléctricos e híbridos cayeron un 4,8 %, a un total de 30.496 unidades.