Las ventas de vehículos se estancan en EE.UU. en septiembre en 1,23 millones de unidades

Washington, (EFE).- Las ventas de automóviles en Estados Unidos se han estancado en septiembre según un informe dado a conocer este jueves que señala que este mes se situarán en torno a 1.232.246 unidades, un 0,1 % más que en el mismo periodo de 2024, con un fuerte incremento de la demanda de vehículos eléctricos.

El informe de la firma J.D. Power señala que aunque en septiembre de 2024 se vendieron 1.179.680 vehículos, este año el mes tiene un día más por lo que contabilizando los días hábiles las ventas serán solo un 0,1 % superiores.

J.D. Power también destacó que las ventas de septiembre de 2025 están “temporalmente infladas” por la elevada demanda de vehículos eléctricos (VE), ya que los consumidores están adquiriendo estos vehículos antes de que el 30 de septiembre se acaben los créditos fiscales federales que reducen sus precios en hasta 7.500 dólares.

“Se calcula que la cuota de VE en las ventas a particulares alcance la cifra récord del 12,2 % este mes, 2,6 puntos porcentuales más que hace un año. En volumen, esto equivale a un incremento del 27,5 % en ventas, ajustado a los días de ventas, con respecto a hace un año”, declaró en un comunicado Thomas King, presidente de la división analítica de J.D. Power.

Igualmente destacado es que el precio medio de venta de nuevos vehículos alcanzará este mes los 45.795 dólares, 1.310 dólares más o un 2,9 % más que en septiembre de 2024. Al mismo tiempo, los incentivos monetarios ofrecidos por los fabricantes han caído y se sitúan en el 6,1 % del precio recomendado de venta.

También hoy, la firma Cox Automotive dijo que anticipa que este año las ventas totales de automóviles nuevos en el mercado estadounidense alcancen 16,1 millones de unidades, casi 400.000 más que su anterior previsión, a pesar de que calcula que el último trimestre de 2025 la demanda caerá un 3 %.

Los analistas de Cox Automotive también señalaron este jueves en una presentación virtual que las prisas de los consumidores para adquirir VE antes del fin del crédito fiscal han impulsado de forma artificiosa las cifras del tercer trimestre del año y, parcialmente, el total de 2025.