Latinas de más de 50 años sufren discriminación en EEUU, según sondeo

Miami, (EFE).- Un 59 % de mujeres latinas de 50 años o más “siente a menudo discriminación” en EE.UU., principalmente por su etnia o raza, tono de piel, peso o edad e incluso acento, un trato desigual que puede derivar en problemas de salud mental para las personas afectadas, según una encuesta divulgada este jueves por la Asociación de Jubilados (AARP, en inglés).

Como promedio, según el estudio de la AARP, un 59 % de las hispanas de 50 años o más experimenta entre cuatro y cinco tipos de discriminación, sobre todo por motivos raciales o étnicos (63 %), seguido del acento (44 %), el peso (42 %) y la edad (40 %).

Por ello, no sorprende a la AARP que las latinas que sufren discriminación por razones de origen étnico o cualquier otra condición “califiquen su estado de salud mental actual más bajo que el de las que no sufren discriminación”.

La encuesta de AARP “Mirror/Mirror: Women’s Reflections on Beauty, Age and Media” (Reflexiones de las mujeres sobre la belleza, la edad y los medios) refleja también la “presión” que sienten las latinas trabajadoras de verse o actuar de cierta manera.

Así, entre las latinas mayores de 50 años, el 71 % de las que sufren “discriminación con regularidad” se sienten presionadas “para verse o actuar o comportarse de cierta manera en el trabajo”.

Para este colectivo, los tipos de presión más comunes para comportarse de cierta manera en el trabajo incluyen el uso de ropa profesional (38 %), el cabello recogido o peinado de una determinada forma (37 %), ropa apropiada para su edad (34 %) y determinados comportamientos en el puesto (33 %).

“Todos los días, la salud mental de numerosas latinas se ve afectada por actos de discriminación, independientemente de su edad, origen étnico o cualquier otro factor”, dijo Yvette Peña, vicepresidenta de estrategia de audiencias de la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión de la AARP.

Peña censuró que tantas mujeres latinas tengan que “adaptar su comportamiento para disminuir la incidencia de discriminación en su contra”.

El sondeo también arroja que las “mujeres más jóvenes son más propensas que las mayores a sufrir discriminación” y experimentan “más tipos de discriminación”.

Sin embargo, la discriminación por edad afecta a las mujeres de todas las edades y orígenes étnicos. Así, alrededor de 1 de cada 3 mujeres (30 %) experimenta discriminación por edad “al menos a veces”, y las mujeres de 50 años o más sienten discriminación por edad en aproximadamente el mismo índice que las mujeres de 18 a 49 años.

Las tácticas más frecuentes usadas por las latinas de más de 50 años para evitar ser discriminadas pasan por “observar con cuidado lo que sucede a su alrededor” (60 %), poner atención a lo que dicen y cómo lo dicen (58 %) y “considerar qué tan seguras o cómodas se sienten” (52 %).

La encuesta subraya que “la discriminación basada en la etnia, raza o tono de piel parece tener el mayor impacto en la salud mental” de las latinas.