Latinas llegan a un Congreso más femenino pero aún lejos de la igualdad

Miami, (EFE News).- Más de 132 mujeres, casi una decena de ellas latinas, formarán parte del Congreso de Estados Unidos en la próxima legislatura, que será la de mayor componente femenino de la historia y puede ir acompañada de otro hito en la lucha por la igualdad en la política: una mujer, Kamala Harris, en la Vicepresidencia del país.

En la legislatura del Congreso federal que se inaugurará en enero, la número 117, uno de cada cuatro de sus miembros será mujer, según las cifras que maneja el Centro para las Mujeres Estadounidenses y la Política (CAPW), que forma parte de un instituto de la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey).

UN RÉCORD DE AL MENOS 132 MUJERES EN EL CONGRESO

Este centro cuenta con un “rastreador” de candidatas ganadoras de puestos legislativos en juego en las elecciones de 3 de noviembre, de los que aún hay unos 25 sin resultado definitivo, como ocurre con el duelo por la Presidencia entre el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden, que lleva como compañera de fórmula a Harris.

Las 132 representantes y senadoras que ya tienen asegurados sus puestos equivalen al 24,7 % del total de los integrantes del Congreso y ya han superado a las 127 (23,7 %) de la legislatura anterior a las elecciones del 3 de noviembre en las que se renovó la Cámara de Representantes.

De ellas 48 (9 %) no son blancas, por ahora el mismo número que en esta legislatura, pero aún superable pues hay contiendas no resueltas.

Entre las latinas, Alexandria Ocasio-Cortez y Nydia Velázquez, en Nueva York, Grace Flores Napolitano, Linda Sánchez, Norma Torres, Nanette Díaz Barragán, y Lucille Roybal-Allard, en California, María Elvira Salazar, en Florida, Teresa Leger Fernández, en Nuevo México, y Sylvia Garcia y Verónica Escobar, en Texas, están confirmadas.

Candace Valenzuela, en Texas, y Nicole Malliotakis, en Nueva York, aún no están seguras de ganar y engrosar una lista de candidatas latinas que ha ganado puestos en los Congresos estatales y en otros cargos.

NUEVAS CARAS LATINAS

La republicana María Elvira Salazar, una periodista y conductora de televisión nacida en Estados Unidos pero de origen cubano, es una de las mujeres elegidas por primera vez para el Congreso.

Salazar va a representar al distrito 27 de Florida en la Cámara de Representantes, un puesto en el que estuvo durante décadas la veterana Ileana Ros-Lehtinen, que fue la primera mujer latina y la primera cubano-estadounidense en ser congresista.

En unas breves declaraciones a Efe señaló que está “orgullosa” de representar a un distrito eminentemente latino y que va a “responderle” a la gente que votó por ella.

Una de sus prioridades va a ser apoyar y defender a los latinos, incluyendo los indocumentados, según dijo a Efe.

Otra mujer latina que debutará en el Congreso es la abogada demócrata Teresa Leger Fernández, que representará a un distrito de Nuevo México en la Cámara de Representantes.

“La gente de Nuevo México ha escogido proteger lo que amamos, nuestra democracia, nuestro planeta, nuestras familias y comunidades, nuestra salud y nuestro futuro. Con esta victoria les prometo que actuaré como demanda este momento histórico”, escribió Fernández para agradecer a los que la votaron.

MOTIVOS PARA EL OPTIMISMO

Debbie Walsh, directora de CAPW, dice que hay motivos fundamentados para el “optimismo”, tanto por el número de candidatas como por las que obtuvieron la victoria, pero advirtió que no se puede pensar que esto ocurre porque sí.

“Se requiere que partidos, donantes, activistas y votantes le presten la debida atención”, subrayó Walsh, quien subrayó el hecho de que haya habido un mayor número de candidatas republicanas este año que en anteriores procesos electorales.

Según CAPW, de las 132 congresistas hasta ahora electas, 100 son demócratas y 32 republicanas.

En la Cámara de Representantes actual son mujeres el 23,2 % de sus miembros y en la que asumirá en enero el porcentaje subirá por lo menos al 24,4 %.

Entre los senadores, un 26 % son del género femenino actualmente, pero en la próxima legislatura el porcentaje puede bajar a un 25 %.

Si Kamala Harris, de padre jamaiquino y madre de origen indio, llega a ser la primera vicepresidenta del país, las senadoras perderán a una de sus pares.

De las siete senadoras que buscaban la reelección, seis, dos demócratas y cuatro republicanas, lograron su propósito y una fue derrotada, Martha McSally, republicana de Arizona.

Cynthia Lummis, republicana de Wyoming, es por ahora la única nueva cara femenina que habrá en el Senado a partir de enero.

Gracias a su elección ya solo hay 17 estados del país que nunca han estado representados por una mujer en la Cámara alta, señala CAPW en un análisis de lo que se logró en las recientes elecciones desde el punto de vista de la lucha de la mujer por la igualdad.

Las republicanas han puesto una marca en las elecciones de 2020 con la victoria de 13 de sus candidatas nuevas (las que no defendían un puesto ya conquistado). La marca anterior eran 9 (año 2010).

