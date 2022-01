Latinoamericanos son el grupo con más deudas estudiantiles en Estados Unidos

Dificultades económicas y discriminación racial dificultan su proceso para pagar las deudas estudiantiles

NotiPress.- De acuerdo con datos del Centro de Protección Prestatario para Estudiantes (SBPC, por sus siglas en inglés), 72% de los estudiantes de origen latinoamericano en Estados Unidos viven con deudas estudiantiles. Esta población enfrenta dificultades económicas y sociales que les obliga a solicitar más préstamos, pero en uno de cada tres casos no logran concluir su formación universitaria, según especialistas. Asimismo, universitarios bajo este esquema vulnerable sufren mayor precariedad en sus comunidades y espacios urbanos como consecuencia de los préstamos y políticas de cobranza.

Al menos 45 millones de estudiantes sufren los efectos económicos y psicológicos de las deudas estudiantiles que les permiten cumplir con su formación universitaria, informó el SBPC. Sin embargo, el proceso no es equitativo y afecta principalmente a las poblaciones de ascendencia étnicas no blancas, entre los que destacan estudiantes latinoamericanos, afrodescendientes y de algunas regiones de Asia. Una encuesta realizada por la Universidad del Norte de Carolina informó, un tercio de los latinoamericanos con estas deudas no concluyen sus estudios universitarios debido a la precariedad.

El estudio de SBPC publicado en 2020 consideró 12 años de evidencia con información sobre la situación de los préstamos estudiantiles. De esta manera, detectaron un monto total de 1.7 trillones de dólares en deudas durante el primer año de la crisis sanitaria, pese a los esfuerzos oficiales por mitigarla. Aunado a ello, 83% de los estudiantes latinoamericanos mantienen deudas, frente al 65% reportado por sus compañeros blancos. La disparidad que sufren estas poblaciones incrementa con prácticas de estafadores y prestamistas que mantienen políticas de pago abusivas. Al respecto, la organización agregó, muchas familias terminan con vecindarios altamente empobrecidos como consecuencia de las deudas estudiantiles; especialmente ante la dificultad de buscar otros hogares por la discriminación racial.

Las consecuencias por acumular deudas estudiantiles abarcan tanto temas económicos como de salud y bienestar, principalmente en el panorama actual de la crisis sanitaria. Según estudios recientes, 85% de los estudiantes universitarios ya experimentan niveles moderados y elevados de angustia y estrés. Entre los motivos centrales que colocan las poblaciones latinoamericanas en mayor vulnerabilidad son sus dificultades económicas y discriminación racial. En este sentido, acorde con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el racismo se mantiene como una “feroz pandemia global”, y una de las regiones donde más afectaciones provoca es Estados Unidos. Al respecto, el secretario general António Guterres resaltó los tiroteos en Atlanta, ocurridos el 16 de marzo de 2021, casi un año después de la declaración de pandemia.