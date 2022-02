Latinos, cerca de los 16 millones de votantes, pero les falta ir a las urnas

Washington, (EFE).- Los votantes latinos siguen creciendo en número, con una proyección de cerca de 16 millones habilitados para hacerlo en las elecciones de mitad de término, pero siguen estancados en la asistencia a la urnas para hacer efectivo ese poder, según las Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO, en inglés).

La organización divulgó hoy las proyecciones del electorado latino para los comicios del próximo 8 de noviembre que renuevan un tercio del Senado y el total de congresistas de la Cámara baja.

Calcula que unos 15,58 millones se habrán registrado para votar, pero acudirán a las urnas unos 11,69 millones.

Los datos son acordes con la historia. A nivel nacional en la elección de medio término de 2018 concurrió el 80 % de todos los ciudadanos registrados comparado con el 75 % de los votantes latinos inscritos, y el 53 % de los ciudadanos en edad de votar comparado con el 40 % de los latinos en edad de votar.

Entre los factores que afectarán la concurrencia de los votantes latinos NALEO mencionó el impacto de la pandemia de la covid-19, las tendencias de naturalización, las contiendas en varios estados.

De igual forma, los cambios en leyes y reglas para el registro de votos, que están haciendo el proceso más restrictivo, y “la inversión en la movilización de votantes por parte de candidatos y partidos”.

Según NALEO, a pesar del crecimiento del llamado “voto latino”, los hispanos siguen registrando bajas tasas de concurrencia a los comicios, en comparación con otros grupos de la sociedad.

“Muchos latinos piensan que las campañas no les escuchan”, aseguró hoy en conferencia de prensa virtual Arturo Vargas, presidente de NALEO.

“Los votantes latinos quieren que se les escuche”, enfatizó.

“No quieren que los candidatos les digan qué es importante, que entiendan cuáles son sus prioridades, sienten que se les ignora”.

EL LÍO DE LOS ESTADOS BISAGRA

Vargas criticó que en las elecciones presidenciales los partidos invierten más recursos, personal y esfuerzos en aquellos estados que se consideran competitivos, y menos en los que se consideran ya a favor de uno u otro partido.

“California es azul (demócrata), Texas es rojo (republicano), por eso son, en realidad, ignorados por las campañas nacionales aunque la mitad de los latinos vive allí”, agregó.

Vargas expresó su esperanza de que los partidos dediquen más esfuerzos para ganar el voto de los latinos estén donde estén y “habrá que ver si lo que ahora dicen los partidos es sólo palabrería o un contacto real con el votante latino”.

Pese a las dificultados electorales, Vargas de todos modos considera que el voto de los latinos será “un elemento decisivo” en las elecciones legislativas de noviembre cuando casi uno de cada 10 votantes será latino.

Con miras a los comicios legislativos de noviembre próximo, NALEO considera que para entonces habrá 28,95 millones de latinos en edad de votar.

Los 11,69 millones de ciudadanos latinos que se prevé depositarán sus votos es una cifra similar a la de las elecciones legislativas en 2018, y 71,4 % más que en las elecciones de 2014.

Esto significa que los latinos serán en noviembre el 9,8 % de todos los votantes, un incremento del 34,1 % en relación con las elecciones de medio término en 2914.

Los datos de NALEO además muestran una brecha entre la participación de los votantes a nivel nacional y la participación de los votantes latinos.

Rosalind Gold, jefa de Política Pública en el Fondo Educativo de NALEO, señaló que “muchos latinos son novatos en el proceso de voto, muchos han obtenido la ciudadanía recientemente, están recién registrándose.

“Por eso estamos haciendo un esfuerzo de educación, para dar más información sobre cómo registrarse, cómo y dónde votar”, agregó.

El análisis y las proyecciones de NALEO señalan que la concurrencia de votantes latinos en noviembre de 2022, comparada con la de las elecciones legislativas de 2018, crecerá un 9,6 % en Arizona, un 8,9 % en Colorado y un 5,8 % en Nevada.

Esa concurrencia no tendrá cambios sustanciales en California, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Carolina del Norte, pero disminuirá un 9,8 % en Nuevo México y un 6,4 % en Texas.

Por contraste, el voto de los ciudadanos no latinos disminuirá en varias partes del país, incluida una reducción del 12,6 % en Nueva Jersey, 9,8 % en Nueva York, y 6,5 % en Illinois.

En las elecciones legislativas de 2018 el 69 % de los latinos votó a favor de candidatos demócratas, comparado con un 29 % por candidatos republicanos. Ésa fue la primera ocasión de voto para el 27 % de los votantes latinos.

Un análisis del Centro Pew muestra que, en 2018, el apoyo latino para los demócratas fue más pronunciado entre las mujeres (73 %) que entre los hombres (63 %).