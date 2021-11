Latinos: el color de la piel matiza la vida cotidiana en EE.UU.

Washington, (EFE).- El color de la piel afecta las oportunidades y experiencias de vida de los latinos en Estados Unidos, y los que tienen tonos más oscuros encaran más dificultades para prosperar, según un informe que publica este jueves el Centro Pew.

El informe se sustenta en una encuesta a 3.375 adultos hispanos y realizada en marzo pasado.

“El impacto percibido del color de la piel en las vidas de los latinos estadounidenses es amplio”, indicó Pew. “Desde sus posibilidades para prosperar al impacto en sus vidas cotidianas, los latinos ven el color de la piel como un factor importante que afecta sus vidas y oportunidades”.

El 62 % de los encuestados indicó que el color más oscuro de la piel perjudica las posibilidades de los latinos de abrirse camino, y el 59 % opinó que el tener un color más claro de piel ayuda en ese empeño.

El 57 % estuvo de acuerdo en que los colores de la piel afectan sus experiencias cotidianas y el 48 % indicó que la discriminación por raza o color de piel “es un gran problema” en Estados Unidos.

Pero esa discriminación por color de piel es asimismo común entre los mismos latinos, y el 48 % de los encuestados indicó que a menudo escuchan amigos o familiares que hacen comentarios o bromas que pueden considerarse racistas o insensibles acerca de otros hispanos.

Y ese comportamiento se repite hacia otras razas o etnias, pues el 45 % de los adultos hispanos encuestados -y el 53 % de los que entre ellos tienen piel más oscura – indican que a menudo escuchan entre sus allegados bromas o comentarios racialmente insensibles hacia otras personas que no son latinas.

Entre las experiencias de discriminación la más común de la cual dan cuenta los latinos adultos es que otras personas actúan como si ellos no fuesen inteligentes, y el 35 % de los encuestados dijo haber tenido esa situación en los 12 meses previos a la encuesta.

El 31 % señaló que había experimentado esa discriminación de parte de alguien que no era hispano, y el 27 % indicó que había sufrido esa discriminación de parte de alguien que era latino.