Latinos, los más descontentos con la ayuda que iglesias dieron en la pandemia

Denver (CO), (EFE News).- Los hispanos son los más descontentos con la ayuda que las iglesias locales prestaron durante la pandemia, revela una encuesta nacional difundida esta martes por LifeWay Research.

Según el sondeo, que incluyó a un millar de personas en todo el país, el 53 % de los encuestados indicó que las iglesias “fueron de ayuda” durante la pandemia, mientras que el 39 % se abstuvo de opinar.

Sin embargo, el 13 % de los latinos que participaron del estudio afirmaron que sus congregaciones no ayudaron, comparado con el 6 % de blancos y el 5 % de los afroamericanos con esa misma opinión.

Además, LifeWay Research encontró que las iglesias hispanas fueron las que menos colaboraron durante la pandemia con escuelas locales (solamente 1 de cada 10 lo hizo, contra 2 de cada 10 en los otros grupos).

Y las congregaciones latinas fueron quienes menos despensas de comida abrieron en sus propias instalaciones. De hecho, menos de la mitad (44 %) de las iglesias hispanas ofrecieron ese servicio, contra más de la mitad de las congregaciones de blancos (55 %) y de afroamericanos (59 %).

“Muchas de las necesidades prácticas a las que responden las iglesias en Estados aumentaron durante la pandemia del coronavirus. Como resultado, numerosas iglesias debieron adoptar medidas drásticas para continuar proveyendo esa ayuda”, expresó en declaraciones preparadas Scott McConnell, director ejecutivo de LifeWay Research, con sede en Nashville, en Tennessee.

“Pero con más personas, incluyendo muchos feligreses tradicionales, quedándose en sus casas e interactuando poco con otros, resultó incluso difícil difundir el hecho que algunas iglesias ofrecían ayuda”, agregó.

Con respecto a las iglesias latinas, un reporte de LifeWay publicado en noviembre de 2020 indicó que esas congregaciones habían sido las más afectadas por la pandemia debido a la disminución de donaciones por parte de los miembros de la congregación y a la reducción de la ayuda financiera antes provista por las denominaciones o grupos religiosos.

Según aquel reporte, el 82 % de las iglesias latinas se vieron afectadas por una situación económica adversa creada por la pandemia, con un efecto “muy negativo” en el 20 % de esas congregaciones.

Como comparación, sólo la mitad de las iglesias no latinas vieron afectadas sus finanzas y, de hecho, el 15 % de esas iglesias recibieron más donaciones que antes de la pandemia.

En ese contexto, dijo McConnell, aunque muchas iglesias (latinas o no) buscan reabrir sus ministerios y actividades de ayuda a la comunidad, esas iglesias “todavía no cuentan con los recursos o los voluntarios que antes tenían”.

Dejando de lado la etnicidad, nueve de cada 10 personas mayores de 65 años indicaron que no recibieron ayuda alguna de la iglesia (especialmente ayuda con comida).

A la vez, el 41 % de personas no cristianas y el 35 % de personas sin afiliación religiosa afirmaron haber sido ayudados por iglesias locales.