Latinos reclaman puestos en el futuro gabinete de Joe Biden

Washington, (EFE News).- Los miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC), que ya empezaron a pasar cuenta política a Joe Biden por su respaldo en las urnas, preparan una petición para que el presidente electo nombre al actual fiscal general de California, Xavier Becerra, o al presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, como secretario de Justicia en su próximo gabinete.

La elección del 3 de noviembre fue la primera en la que los latinos constituyeron la minoría más numerosa en Estados Unidos, y apenas siete días después de los comicios del 3 de noviembre, ya la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO) recomendó a Biden que designe al menos cinco hispanos en puestos de gabinete en el Gobierno que se instalará el 20 de enero.

A nivel nacional, los medios calculan que el candidato demócrata y exvicepresidente recibió aproximadamente 66 % del voto latino, y un factor decisivo en varios estados para la derrota del presidente republicano Donald Trump fue el apoyo de los latinos a Biden.

Según la cadena CNN, miembros del CHC siguen recolectando firmas hoy para una carta a Biden promoviendo las candidaturas de Becerra o Pérez para el Departamento de Justicia.

También según CNN, los dirigentes del CHC han enviado otra carta a Jeffrey Zients, codirector del equipo de transición de Biden, instándole a la designación de al menos cinco latinos en el futuro gobierno, con al menos uno en los cuatro ministerios principales del gabinete.

Una carta distribuida por el CHC durante el fin de semana propuso a Biden la designación de la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, como secretaria de Salud y Servicios Humanos.

“Durante más de 30 años, la gobernadora Luján Grisham ha trabajado incansablemente para mejorar el acceso y la calidad del cuidado de la salud para los nuevomexicanos y todos los estadounidenses. El extenso historial de la gobernadora en el servicio y la salud pública es un modelo nacional de liderazgo”, señaló una carta firmada por la mayoría de los legisladores del Caucus Hispano.

Según varios medios, Luján es una de tres candidatos que Biden considera para la Secretaría de Salud y Servicios Humanos (HHS), siendo los otros el ex inspector general de Salud, Vivek Murthy, y la gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo.

La presidenta de UnidosUS, Janet Murguía, citada por el diario The Hill, indicó que Luján Grisham “tiene gran experiencia política y calificaciones sustanciales”.

“Además de encarar y contener la pandemia (de covid-19), Biden ha dado gran importancia en su campaña al acceso al cuidado de la salud. Para nuestra comunidad, esta ha sido una alta prioridad, si no la más alta, incluso desde antes de la pandemia”, añadió.

