Laura Bozzo tiene incidente con uno de sus dientes en La Casa de Los Famosos 

Miami, (Notistarz).- Mucha polémica está generando la segunda temporada de “La casa de los famosos” con los pleitos y revelaciones entre sus integrantes, y ha sido la peruana Laura Bozzo la protagonista de un incidente muy particular, pues la conductora perdió uno de sus dientes.

Sucedió hace unos días mientras estaban reunidos en el comedor varios de los participantes, entre ellos Luis “Potro” Caballero, Niurka y Lewis Mendoza, quienes tenían una conversación, siendo Bozzo quien en ese momento estaba comiendo pasta y ocurre el accidente.

“¿Se le salió el diente?”, le pregunta el ex “,Acapulco Shore”, Luis Caballero, a lo que la peruana le contesta “¿Qué diente, pendej…? Un pedazo de fideo”, lo cual desató las risas disimuladas y otras estridentes de quienes estaban junto a ella, algo que no causó mucho gracia en la conductora.

“Se me salió el diente, ¿no? Ese diente te va a morder los huev…”, dice la conductora, quien vuelve a desatar las risas de sus compañeros. De acuerdo a diversos medios locales, no es la primera ve que sucede algo así, ya que volvió a pasarle cuando era conductora del programa “Hoy”.

El pasado domingo salió de la emisión Luis “Potro” Caballero y también se especula que saldrá la peruana, ya que tiene un contrato firmado con la mexicana Imagen Televisión por tres años para protagonizar el talk show “Que pase Laura”, y al entrar al reality de Telemundo dejó pocos programas grabados, por lo que debe cumplir con sus compromisos adquiridos con anterioridad.