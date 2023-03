Laura Pausini ofrecerá 6 conciertos en EE.UU. como parte de su gira mundial

Miami,(EFE).- La cantante italiana Laura Pausini ofrecerá seis conciertos en Estados Unidos, entre los próximos días 21 de marzo y el 6 de abril, en las ciudades de Houston, Los Ángeles, Orlando, Miami, Chicago y Nueva York, como parte de su gira mundial “Laura Pausini World Tour 2023/2024”.

Los organizadores de la gira informaron en un comunicado que la vuelta de la cantante a los principales escenarios de Estados Unidos se produce tras el evento #LAURA30 del pasado mes de febrero, que incluyó tres conciertos en 24 horas para conmemorar 30 años de carrera.

La cantante, de 48 años, se presentó en el Harlem’s World-Famous Apollo Theater de Nueva York, The Music Station de Madrid y el Teatro Carcano de Milán (Italia).

Los conciertos de Pausini en Estados Unidos cuentan con el apoyo de la compañía Loud And Live, en lo que significa la vuelta de la artista a una gira por Estados Unidos desde hace años.

“No he estado de gira desde 2019”, señaló Pausini, tras apuntar que “es lo que más he extrañado estos años”.

“Cuando Paolo, a partir de hoy mi esposo, y yo pensábamos en nuestra luna de miel sólo con mirarnos a los ojos nos dimos cuenta de que la mejor manera de celebrar y ser realmente felices era volver al escenario. ¡La nueva gira mundial será nuestra propia luna de miel!”, destacó la interprete.

Pausini, nominada a premios Oscar de la academia a “Mejor Canción”, estrenó recientemente “Un Buen Inicio”, editado en formato de vinilo y que tendrá por el lado B el tema” Frente a Nosotros”, una canción escrita por Laura Pausini, Paolo Carta y Niccolò Agliardi que fue la banda sonora de su reciente boda.

La preventa para el del club de fans de la artista para los conciertos de EE.UU. comenzará desde el jueves 30 de marzo del 2023 a partir de las 10.00 hora local (14.00 GMT).

Abrirá los conciertos en Estados Unidos en Houston el 21 de marzo (Smart Financial Centre), Los Ángeles el 23 de marzo (Youtube Theater), en Orlando el 28 de marzo (DR. Phillips Centre), Miami el 30 de mayo (Miami-Dade Arena), en Chicago el 4 de abril (Rosemont Theatre) y Nueva York el 6 de abril (The Theatre at SMG).