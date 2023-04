Layún cree que abucheos a jóvenes dificultan proyección a selección mexicana

Ciudad de México, (EFE).- Miguel Layún, lateral las Águilas del América del fútbol mexicano, aseveró que los abucheos que reciben los jugadores jóvenes como su compañero Emilio Lara dificultan su proyección a la selección de México.

“Es molesto que existan críticas o abucheos contra un joven que trabaja para hacer su carrera. Emilio es un joven que tiene potencial para selección nacional y hay que entender eso. Si buscamos un mejor rendimiento de cara a la selección mexicana el apoyo es importante. No comparto cómo se le crítica”, subrayó el único mexicano en jugar en las tres principales ligas europeas.

El exjugador del Sevilla y Villarreal españoles defendió a Lara, joven de 20 años surgido de la cantera de las Águilas, quien perdió la titularidad en el equipo y se ganó abucheos y críticas en redes sociales.

“Pensar que se le hace justicia al América enjuiciando de esa manera a un chico como Emilio a mí no me gusta. Es un chico de casa y creo que merecería total apoyo de la gente para encaminarlo. Nosotros lo arropamos porque creo que va a ser un jugador que va a dar mucho al América y al fútbol mexicano”.

El mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018 fue quien le ganó la titularidad a Lara, algo que dijo logró porque compite consigo mismo, aunque sabe que a sus 34 años será complicado mantenerse como indiscutible en las Águilas.

“Yo compito conmigo todos los días para estar al máximo nivel, pero si pretendo creer que con 34 casi 35 años el equipo no va a buscar un lateral o un jugador en mi posición en el futuro no tendría sentido o sería absurdo de mi parte”.

El contrato de Layún con el América termina en diciembre, situación que no le preocupa al ex jugador del Wadford inglés.

“Yo trabajo para demostrar que puedo seguir compitiendo en este plantel al más alto nivel, pero eso no significa que América no va a buscar a lo mejor en el mercado, ese es el ADN de este equipo y está bien, estoy tranquilo con eso”.

De los 14 partidos disputados por las Águilas en el torneo Clausura 2023, Layún ha participado en seis como titular, algo que se perfila para repetir el próximo sábado en la visita que hará su equipo al Cruz Azul en uno de los derbis de la capital mexicana dentro de la decimoquinta del campeonato

América marcha en el tercer lugar del certamen con 27 puntos.