Léa Seydoux se suma a Josh O’Connor en ‘Separate Rooms’, el nuevo filme de Luca Guadagnino

Washington, (EFE).- La actriz francesa Léa Seydoux se suma al elenco de ‘Separate Rooms’, el nuevo filme de Luca Guadagnino, protagonizado por el británico Josh O’Connor, informó el medio especializado Deadline.

La cinta es una adaptación de la novela homónima de Pier Vittorio Tondelli, que sigue la historia de un escritor italiano llamado Leo (O’Connor) y su traductor, Thomas. Todavía no se ha detallado el rol que interpretará Seydoux.

En ‘Separate Rooms’, O’Connor vuelve a trabajar con Guadagnino, que lo ha dirigido en ‘Challengers’, cuyo estreno está previsto para finales de abril y que está protagonizado también por Zendaya y Mike Faist.

El guion de la ‘Separate Rooms’ está firmado por Francesca Manieri, que colaboró con el cineasta en la serie de Sky/HBO ‘We Are Who We Are’.

Seydoux se encuentra actualmente en la cartelera con ‘Dune: Part Two’, de Denis Villeneuve.

Su carrera acumula otros filmes supertaquilleros, como ‘Spectre’ (2015) o ‘No Time to Die’ (2021), y títulos recientes como ‘Crimes of the Future’, de David Cronenberg, o ‘The Beast’ (2023), de Bertrand Bonello.