LeBron activa la cuenta atrás para ser el máximo anotador de la historia

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- 89 puntos. Esa cifra es la que separa a LeBron James del récord de Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador de la historia de la NBA.

Tras su triple-doble de 28 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias del pasado martes (victoria en la prórroga de Los Angeles Lakers por 123-129 ante los New York Knicks), la cuenta atrás de LeBron bajó de los 100 puntos y ya solo necesita 89 tantos más para superar la legendaria marca de Abdul-Jabbar, situada en 38.387 puntos desde 1989.

Desde que empezó esta temporada, la pregunta en la NBA no era si LeBron superaría a Abdul-Jabbar sino cuándo lo haría.

Con un rendimiento extraordinario a sus 38 años y en su vigésimo curso en la NBA, LeBron está promediando esta temporada 30,2 puntos, 8,5 rebotes y 7,1 asistencias por partido.

Los Lakers tienen esta semana otros dos encuentros fuera de casa: el jueves contra los Indiana Pacers y el sábado contra los New Orleans Pelicans.

Echando cuentas con el promedio anotador de LeBron este año, el récord podría suceder -siempre que no haya imprevistos como por ejemplo lesiones- el próximo martes frente a los Oklahoma City Thunder o el jueves contra los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Ambos partidos se disputarán en Los Ángeles.

“Estar aquí y saber que estoy a punto de probablemente romper el récord más buscado en la NBA, algo que la gente decía que posiblemente nunca se conseguiría, es súper abrumador para mí y súper genial”, dijo LeBron en la jornada de medios de los Lakers al arrancar el curso.

“Cada vez que mi nombre se menciona entre los grandes, como Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar u otros, es súper abrumador”, añadió.

La temporada pasada, LeBron se convirtió en el máximo anotador de la historia de la NBA si se suman los puntos conseguidos en temporada regular con los de los partidos de playoff, pero el registro oficial de la NBA no tiene en cuenta las anotaciones de las eliminatorias.

La estadística de puntos anotados no es la única en la que LeBron ha dejado huella ya que este mismo martes superó a Steve Nash y Mark Jackson para situarse como el cuarto máximo asistente de la historia de la liga.

Este récord tiene más mérito si se tiene en cuenta que LeBron solo está por detrás de tres legendarios bases puros: John Stockton, Jason Kidd y Chris Paul.