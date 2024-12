LeBron James: “Podría jugar otros 5 o 7 años a un alto nivel. Pero no lo haré”

Nueva York, (EFE).- LeBron James afirmó, en su 40 aniversario, que podría jugar a un alto nivel otros 5 o 7 años, aunque anunció que no está entre sus planes hacerlo y que espera poder retirarse en Los Ángeles.

“Si realmente quisiera, probablemente podría jugar a un alto nivel durante otros cinco o siete años, aunque suene raro decirlo. Pero no voy a hacerlo”, afirmó James en declaraciones a periodistas durante el entrenamiento de los Lakers en Los Ángeles.

LeBron es desde la temporada pasada el jugador más veterano de la NBA actualmente, tiene el récord absoluto de puntos anotados y también el de minutos jugados.

“Es casi gracioso, de verdad, pensar en dónde estoy, ver que sigo jugando a un alto nivel. Sigo siendo joven, pero considerado ‘viejo’ en términos de los años que llevo en esta profesión”, digo James, reflexionando sobre su cumpleaños 40.

James también aseguró que su intención es retirarse en los Lakers: “Creo que ese es el plan. Me encantaría que todo termine aquí, ese sería el objetivo. Vine aquí para jugar la última etapa de mi carrera y cerrarla aquí”.

“Pero tampoco soy ingenuo -añadió- ni demasiado idealista como para no entender cómo funciona el negocio del baloncesto. Aun así, creo que mi relación con esta organización habla por sí sola. Y espero no tener que irme a ningún lado antes de que termine mi carrera”.

En esta, su temporada número 22 en la NBA, LeBron promedia 23,5 puntos, 7,9 rebotes y 9 asistencias por partido. Su porcentaje de acierto en tiros de campo es del 49,6 % y ha firmado 8 triples-dobles en lo que va de campeonato.

Mañana se enfrentará con los Lakers a los Cleveland Cavaliers, la franquicia con la que debutó en la NBA y con la que ganó uno de sus cuatro anillos.