LeBron James se convierte en el máximo anotador de la historia de la NBA

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- LeBron James se convirtió en el máximo anotador de la historia de la NBA al superar la legendaria marca de Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron necesitaba 36 puntos para batir el récord de 38.387 puntos de Abdul-Jabbar y los consiguió en el partido que disputaron los Lakers en Los Ángeles frente a los Oklahoma City Thunder.

De 38 años y con un nivel extraordinario en su vigésima temporada en la liga, LeBron sumó así un hito más a una carrera excepcional que incluye cuatro títulos de la NBA (2012, 2013, 2016, 2020) y cuatro MVP de la temporada regular (2009, 2010, 2012 y 2013).

Una canasta en “fade-away” al final del tercer cuarto le dio el récord y LeBron lo celebró con los brazos en alto y en medio de la euforia de los fans de los Lakers.

Abdul-Jabbar estuvo presente este martes en el partido de los Lakers para ver en persona cómo LeBron le arrebataba el récord.

El encuentro contra los Thunder se interrumpió momentáneamente para homenajear a LeBron y Abdul-Jabbar posó junto a él en ese tributo.

LeBron, con lágrimas en los ojos, dio las gracias a su familia, a sus amigos y a sus compañeros.

“Toda vuestra ayuda, toda vuestra pasión, me han ayudado a llegar a este punto”, apuntó.

Adam Silver, comisionado de la NBA, aseguró en este homenaje a LeBron que “mucha gente pensó que nunca se rompería” este récord.

La NBA ha vivido con una enorme expectación la cuenta atrás para que LeBron se convirtiera en el jugador con más puntos de todos los tiempos puesto que la pregunta esta temporada en la liga no era si lo superaría sino cuándo lo haría.

Con un rendimiento extraordinario a pesar de su edad, LeBron está promediando esta temporada 30 puntos, 8,5 rebotes y 7,1 asistencias por partido.

“Creo que este es uno de los récords más grandes en el deporte en general”, apuntó LeBron la semana pasada en la rueda de prensa tras la victoria de Los Angeles Lakers ante los Indiana Pacers.

Antes de empezar la temporada, LeBron dijo que era “súper abrumador” estar cerca de “romper el récord más buscado en la NBA”.

“Cada vez que mi nombre se menciona entre los grandes, como Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar u otros, es súper abrumador”, indicó en la jornada de medios previa al comienzo del curso.

El año pasado, LeBron se convirtió en el máximo anotador de la historia de la NBA si se suman los puntos conseguidos en temporada regular con los de los partidos de playoff.

Pero el registro oficial de la NBA no tiene en cuenta las anotaciones de las eliminatorias.

Un repleto estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles vivió con fantástica pasión esta noche ante la posibilidad de que LeBron hiciera historia.

Cada vez la estrella de los Lakers tocaba el balón, los fans aguantaban la respiración esperando que LeBron encestara y continuara así descontando puntos para su récord.

Los minutos finales de esa cuenta atrás se vivieron con todos los espectadores de pie antes de explotar de alegría con la canasta final de LeBron.