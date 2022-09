Lecciones de la semana 2: Brady no envejece y 49ers mejorarán con Garoppolo

Redacción Deportes, (EFE).- Entre las lecciones que dejó la semana dos de la temporada 2022 de la NFL está que a sus 45 años Tom Brady se ve cada vez mejor en el campo y que los 49ers mejorarán con Jimmy Garoppolo como quarterback en sustitución de Trey Lance.

No es común que un rival domine en las estadísticas a los equipos que comanda el considerado mejor jugador de la historia de la NFL.

Los Saints son uno de ellos, antes del duelo de este domingo el equipo que hoy dirige Dennis Allen presumía récord perfecto ante los Tampa Bay Buccaneers de Brady en cuatro partidos anteriores.

Como es costumbre en el pasador, poseedor de siete Super Bowls, esa racha terminó gracias a su liderazgo; llevó al triunfo a sus Bucs 20-10; logró un pase de anotación en un duelo que requirió de su amplia experiencia.

Fue presionado y capturado en una ocasión, lució tan frustrado que en el tercer cuarto arrojó su casco y la tableta electrónica, en la que revisa jugadas, al suelo porque su equipo no lograba anotar.

Brady no cuenta con una máquina de ataque. Los Bucs lucen fuertes en su defensiva; han recibido 13 puntos en dos partidos, la segunda mejor marca entre los 32 equipos, pero la presencia del veterano es una inspiración para sus jugadores.

Muestra de ello fue la manera en que lo defendió su compañero Mike Evans, quien incluso fue expulsado y suspendido un juego por empujar a un rival, cuando vio que Brady discutía de manera acalorada con Marshon Lattimore y Marcus Maye de los Saints.

El 15 veces seleccionado Pro Bowl está en su temporada número 23 con 45 años y por lo visto en este inicio de campaña volverá a ser una amenaza en la disputa por el campeonato.

Así como Brady da certeza a los Bucs, los 49ers muestran confianza en que mejorarán con el quarterback Jimmy Garoppolo.

Garoppolo, de 30 años, estaba destinado en este 2022 a ser el respaldo del novato de 22 años Trey Lance en los 49ers, pero el chico, quien debutó con derrota en la semana uno ante Bears, sufrió una fractura este domingo en el duelo contra los Seahawks.

Jimmy lo relevó, consiguió un pase de anotación y San Francisco explotó; venció a Seattle 27-7, pero lo más significativo fue una jugada de Garoppolo en el último periodo en la que ganó yardas a pesar de que terminó debajo de varios rivales.

Al levantarse Jimmy fue palmeado en el casco y las hombreras de forma festiva por todos sus compañeros.

Una señal de confianza que impulsará a los 49ers a trascender y ser contendientes para repetir en la final de la Conferencia Nacional, misma que perdieron en 2021 con una actuación que le costó la titularidad a Garoppolo, pero de la que puede tomar revancha.

No es cuestión de magia, Jimmy ya llevó a San Francisco a un Super Bowl, que perdió, en 2020; el joven Lance, quien regresará hasta 2023, estaba en su primer año como titular.

Si de lecciones se trata parece que, al menos en estas dos primeras semanas, los Bengals, campeones de la AFC, no aprendieron que deben mejorar la protección a su quarterback.

En 2021 Joe Burrow fue el pasador más capturado de la NFL con 51 derribos. Además impuso marca como el más atrapado, siete veces, en el Super Bowl LVI que su equipo perdió ante los Rams.

Esta campaña debutó en la derrota por 23-20 ante los Steelers con siete capturas, más las seis sufridas en la caída por 20-17 del domingo ante Dallas lo colocan, con 13, como el más atrapado.

Un ritmo nada halagüeño que lo proyecta a repetir lo del año pasado.