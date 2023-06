Legisladores del partido de Biden dan plantón a Modi en su discurso ante el Congreso

Washington, (EFE).- Legisladores del Partido Demócrata de EE.UU., la fuerza política del presidente Joe Biden, dieron este jueves plantón al primer ministro de la India, Narendra Modi, al no acudir a su discurso ante el Congreso en protesta por la situación de los derechos humanos en la India.

Los legisladores que no acudieron al discurso de Modi pertenecen al ala más izquierdista del Partido Demócrata.

Entre ellos, se encuentran el senador Bernie Sanders y al menos seis legisladores demócratas, como Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, estas dos últimas las dos primeras mujeres musulmanas en ser elegidas al Congreso de Estados Unidos.

En un comunicado conjunto, cuatro de esos legisladores consideraron que la invitación a Modi para hablar ante el Congreso socava la legitimidad de ese órgano para defender los derechos humanos y, especialmente, los de los periodistas y las minorías religiosas en el mundo.

“Cuando se trata de defender los derechos humanos, las acciones hablan más alto que las palabras”, afirmaron en un comunicado Tlaib y Omar, así como la legisladora Cori Bush de Misuri y Jamaal Bowman de Nueva York.

El movimiento para “boicotear” el discurso de Modi empezó el miércoles por la noche cuando Ocasio-Cortez, adalid de la izquierda, publicó un comunicado en el que anunciaba que dejaría su asiento vacío y pedía a otros hacer lo mismo.

Tras la llegada al poder de Modi en 2014, organizaciones defensoras de los derechos humanos empezaron a alzar la voz por la vulneración de los derechos de las minorías religiosas en la India, especialmente musulmanes, la represión de la disidencia, y los duros controles sobre la disputada región de Cachemira.

Amnistía Internacional (AI) publicó este jueves un comunicado crítico con la reunión entre Modi y Biden; mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas pidió ayer en un comunicado al Gobierno indio que cese su persecución y encarcelamiento de periodistas.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, en la India hay encarcelados seis periodistas meramente por hacer su trabajo.

La visita de Modi ha generado tanta polémica que hasta se ha posicionado el expresidente de EE.UU. Barack Obama (2009-2017), que tuvo a Biden como su vicepresidente.

En una entrevista en CNN, retransmitida este jueves, Obama opinó sobre lo que Biden debería decirle a Modi en privado y reconoció que él mismo como presidente tuvo que lidiar con líderes con los que tenía diferencias.

“Cuando el presidente se reúna con el primer ministro Modi, la protección a las minorías musulmanas en un país de mayoría hindú como es la India, debería ser algo que merece la pena mencionar”, afirmó el expresidente.

“Y, por cierto, si yo tuviera una conversación con el primer ministro Modi, al que conozco bien, buena parte de mi argumento sería que si no proteges los derechos de las minorías raciales en la India, entonces hay una fuerte posibilidad de que la India empiece a desintegrarse”, añadió Obama, quien pocas veces se posiciona sobre asuntos sensibles para su sucesor.

Biden ha asegurado repetidamente que el respeto a los derechos humanos es una de las piedras angulares de su política exterior y funcionarios estadounidenses aseguraron antes de la reunión que el líder estadounidense tenía previsto hablar sobre ese tema en privado con Modi.