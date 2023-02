Leguizamo vuelve como divulgador de la historia latina en dos documentales

Nueva York, (EFE).- El actor colombiano John Leguizamo prepara dos series documentales en las que retoma su papel como divulgador de la historia latina en Estados Unidos, un trabajo que compara con el de un “antídoto contra la invisibilidad” sufrida por esta comunidad en el país, según dijo a EFE.

Con treinta años de carrera en cine, televisión y teatro, y otros tantos como activista latino, Leguizamo, de 62, recupera la pasión investigadora que le inspiró la exitosa comedia satírica de Broadway “Latin History for Morons”, estrenada en 2017, en la que cuestionaba la ausencia de latinos en la historia de EE.UU.

“Siempre he amado la historia, pero nunca me vi como profesor o educador, decididamente (más) como un interruptor o desmantelador”, dice riéndose en una entrevista telefónica, en la que recuerda cómo aquella obra le hizo verse a sí mismo dentro de la historia y le “empoderó”.

El actor tiene en marcha en dos nuevos proyectos acompañado del director Ben DeJesus, con el que cofundó la productora NGL/Mitu, que crea contenidos “edificantes” e “inspiradores” dirigidos especialmente a las “nuevas generaciones latinas”, explican ambos, reconociendo su “responsabilidad” en ese trabajo.

“Es el antídoto para toda nuestra invisibilidad y exclusión. Somos el grupo étnico más excluido de América, aunque somos el más grande y antiguo (…). Sentimos una gran responsabilidad de hacerlo emocionante, divertido, bello, importante, y hacer que cualquiera que lo vea esté orgulloso de ser latino”, dice Leguizamo, que se expresa en inglés.

MOMENTO DE SALIR A CELEBRAR

Ya sin la urgencia de combatir la retórica del expresidente Donald Trump, de quien fue un famoso detractor, el intérprete reconoce que “toda aquella maldad y denigración de los latinos fue catalizadora” porque les unió y ayudó a levantar la voz, pero “ahora es un momento diferente”.

“La pandemia nos ayudó a darnos cuenta de lo importante, y Black Lives Matter nos hizo darnos cuenta de que tenemos que luchar por la inclusión. Es un momento importante en la cultura latina en América y estoy orgulloso de que Ben y yo estemos en primera línea (…)”, añadió.

Por su parte, DeJesus señala a Leguizamo como pionero en la labor de poner el foco en las contribuciones de los latinos y asegura ahora que, sin “quitar atención a otros grupos”, lo que quieren es “salir a la carretera y celebrar a la gente que “mantiene en marcha el motor” del país.

El primer programa es “Leguizamo does America”, una docuserie en inglés de 6 episodios que se estrenará el 16 de abril en el canal MSNBC y en la que se enfoca en las contribuciones de los latinos en temas como la comida, la cultura o el activismo pasando por grandes ciudades de EE.UU. como Nueva York y Miami.

El segundo, “American Historia”, es un documental también en inglés de tres partes que llegará en otoño a la radiotelevisión pública (PBS) e indaga en la historia de América desde un punto de vista latino para recuperar a los “héroes perdidos” de la comunidad, con entrevistas con historiadores y figuras culturales.

América es como los estadounidenses llaman a EE.UU. pero también es el nombre del continente entero, incluyendo Latinoamérica, sobre lo que Leguizamo, nacido en Colombia y criado en EE.UU dice: “Es sobre los latinos en EE.UU., donde yo crecí, me educaron y me hice un nombre”.