León de chileno Dávila reta a Tigres de colombiano Quiñones en duelo decisivo

León (México), (EFE).- El León del delantero chileno Víctor Dávila recibirá este miércoles a los Tigres UANL del atacante colombiano Luis Quiñones en el duelo decisivo de la semifinal de la Liga de campeones de la Concacaf.

Después de vencer por 2-1 en su estadio, los Tigres del entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi saldrán a ganar o empatar para acceder a la final, pero deberán ser cautelosos ante un rival que pasa por un buen momento y será peligroso en su estadio.

Siboldi reservó a varios de sus titulares para el duelo del torneo regional; el pasado domingo jugó con suplentes y aunque fue goleado 3-0 por el León en el torneo de Liga, ahora tendrá frescas a sus principales figuras.

En un torneo en el que el gol de visitante significa ventaja en caso de empate en la serie, el León del estratega argentino Nicolás Larcamón tiene a su favor haber convertido una vez en casa de su rival, lo cual significa que mientras Tigres no anote, le bastará un triunfo por 1-0 para acceder a la disputa del título.

Sin embargo, Larcamón no apostará a eso porque no es su estilo y representaría un riesgo ante un rival con una ofensiva tan poderosa como la de los regios.

Con el francés André Pierre Gignac y el colombiano Quiñones, Tigres tratará de hacer daño para ampliar la ventaja; Siboldi buscará plantarse bien a la defensa y estar atento a aprovechar los espacios.

Será un duelo de difícil pronóstico porque si bien los Tigres poseen equilibrio en todas sus líneas, León no es menos y cuenta con figuras de ataque de primera fila, lideradas por el chileno Víctor Dávila y el argentino Lucas Di Yorio.

Los Tigres ganaron el torneo en el 2020, lo que les dio la posibilidad de disputar el Mundial de clubes, en el que alcanzaron la final; León aspira a ganar su primer cetro, luego de haber perdido la final de 1993.

El ganador enfrentará al mejor entre el Philadelphia Union y Los Angeles FC, de la MLS, que van empatados 1-1 y este martes decidirán la serie en Los Ángeles.

-Alineaciones probables:

León: Rodolfo Cota; William Tesillo, Jaine Barreiro, Adonis Frías, Paul Bellón; Jesús Angulo, Lucas Romero, Ángel Mena, Brian Rubio; Víctor Dávila y Lucas Di Yorio.

Entrenador: Nicolás Larcamón.

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Igor Lichnovsky, Samir de Souza, Jesús Angulo, Rafael Carioca; Javier Aquino, Guido Pizarro, Francisco Córdova, Fernando Gorriarán; Luis Quiñones, André Pierre Gignac.

Entrenador: Robert Dante Siboldi.

Arbitro: Por designar.

Estadio: Nou Camp, en León, centro de México.

Hora: 20:00 horas (02:00 GMT).