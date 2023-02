Lesión de puertorriqueña Amanda Serrano pospone revancha ante Katie Taylor

San Juan, (EFE).- La revancha el 20 de mayo entre la boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano y la irlandesa Katie Taylor por cuatro títulos fue pospuesta debido a una lesión de la caribeña, informó la empresa promotora del combate, Matchroom Boxing.

“Debido a una lesión sufrida por (Amanda) Serrano, Matchroom Boxing y Most Valuable Promotions lamentan anunciar que la pelea Taylor-Serrano II del 20 de mayo en Dublín no se llevará a cabo según lo planificado”, anunció Matchroom Boxing en una comunicación escrita.

“Los representantes están en conversaciones para encontrar una fecha alterna para la pelea. Se darán más detalles a su debido tiempo”, añadió el texto.

Se desconoce al momento la lesión de Serrano, con marca de 44-2-1 y nacida en Carolina (Puerto Rico).

La reyerta entre ambas púgiles es por los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la revista The Ring.

Serrano, de 34 años, y Taylor, de 36 años, se enfrentaron el 30 de abril de 2022 en el Madison Square Garden en Nueva York, donde la irlandesa triunfó y retuvo las fajas de las 135 libras (61 kilos) por decisión dividida.

Serrano peleó dos veces más y en ambas triunfó, incluyendo la del pasado 4 de febrero, cuando se convirtió en la primera boxeadora puertorriqueña -masculino o femenino- en unificar todos los títulos púgiles mundiales al derrotar en el Madison Square Garden por decisión unánime a la mexicana Erika Cruz.