Lester Quiñones: “Curry era mi jugador favorito, es impresionante lo que me está pasando”

Miami (EE.UU.), (EFE).- Lo que Lester Quiñones está viviendo esta temporada en la NBA podría definirse como un sueño hecho realidad. Partiendo desde la situación más desfavorable, al no haber sido ‘drafteado’, meses después el dominicano logró firmar un contrato fijo con los Golden State Warriors y compartir vestuario con su ídolo, Stephen Curry.

“A Steph puedes contenerle, pero es imposible defenderle bien. Él vino muy temprano a la pretemporada y también un par de veces a vernos a la Liga de Verano en Las Vegas. Para mí significa mucho: fue mi jugador favorito cuando crecía. Es impresionante lo que me está pasando”, dijo en una entrevista con la Agencia EFE.

El sacrificio y esfuerzo del dominicano, de 23 años, han tenido premio: ya forma parte de la rotación de un equipo que ha marcado una época en la NBA con cuatro anillos y está a las órdenes de un mito de los banquillos como Steve Kerr.

Pregunta: Han pasado varios meses, pero todavía debe ser difícil creer dónde está y de quién está rodeado.

Respuesta: Es impresionante estar rodeado de leyendas como Stephen Curry, Draymond Green o Klay Thompson. Estoy aprendiendo tanto como puedo de estar aquí. Estoy muy agradecido de lo que me está sucediendo.

P: ¿Cómo son esas leyendas en el día a día?

R: Son muy humildes y muy abiertos. Especialmente Chris Paul. Con todo lo que ha hecho en estos 18 años, está abierto a enseñar, a responder a lo que se le pregunta. Llevan ya un camino muy largo, yo en contra sólo llevo un año en esta liga. Estoy aquí como una esponja.

Cada día que vengo estoy feliz de ver a Steph y Klay tirando veinte minutos más tras el entrenamiento. Trato de aprender todo lo que puedo de ellos.

P: ¿Qué le pide Steve Kerr?

R: Me ha dado muchísima confianza. Yo lo sentí así. Incluso hace un par de meses cuando volví a la rotación, me hizo sentir lo preparado que estaba, y tan pronto como escuchaba mi nombre sentía que haría todo lo que pudiera para ser el mejor compañero que pudiera ser, seguir trabajando, como si estuviera en el instituto de nuevo.

P: Por fin alcanzó el gran objetivo: lograr un contrato fijo en la NBA. No todos en su situación lo consiguen…

R: Seguro, especialmente viniendo de donde yo vengo. Desde lo más bajo. Llegando aquí por una semana el curso pasado, pensar en dónde estoy ahora es simplemente increíble.

P: Usted siguió el camino más complicado: no siendo drafteado y jugando para el equipo de la liga de desarrollo G League, doblando entrenamientos entre Santa Cruz y San Francisco.

R: Se trata de no saltarte días, que cada uno de ellos seas consistente y preciso. Siento que todo el proceso, desde no ser drafteado y acudir a los entrenamientos de pretemporada, es un camino distinto, más duro. Pero lo estoy haciendo y estoy preparado.

P: Usted juega para la selección de República Dominicana, pero tiene también raíces de El Salvador y Puerto Rico. En un momento en el que la NBA no tiene una gran representación hispana debe sentirse algo especial.

R: Por supuesto, lo digo siempre: yo represento a tres países a la vez. Mi sangre de El Salvador, la dominicana y la puertorriqueña son lo mismo. Tuve que elegir jugar para República Dominicana. Mi abuela, mi familia de allí, fueron quienes me criaron, pero represento a los tres países. Siento el mismo amor por todos ellos.

P: ¿Qué siente cuando se pone la camiseta de Dominicana?

R: Lo significa todo. Para mi abuela, mi madre… Cada vez que me la pongo siento ese vínculo, siento un país detrás de mí. El tiempo que pasé allí en los veranos fue impresionante. El apoyo que siento de mi país, de la gente, por lo que hago, me hace sentir genial cada vez que me pongo esa camiseta.

P: ¿Cuál sería un sueño para usted con esa camiseta? Los Juegos Olímpicos de París están a la vuelta de la esquina…

R: Seguro, cien por cien. Todavía hay que ver qué pasa con la clasificación pero siento que en el futuro estaré jugando algo así con mi país.

P: En la NBA se cruza con muchos compañeros de selección. ¿Mantiene contacto con Al Horford, Karl-Anthony Towns o Chris Duarte?

R: Seguro. Hablé con Al cuando jugamos en Boston y fue una charla fantástica. En Minesota también hace poco con Karl. Mantenemos contacto. Ahora mismo estoy centrado en mi equipo, en los Warriors. Pero cuando acabe la temporada estaré pendiente de mi selección.

Nacho García