Ley de Nueva York prohíbe feeds adictivos en redes sociales a menores

Un feed es adictivo cuando el contenido es recomendado con base en la información del usuario

NotiPress.- El uso excesivo de dispositivos móviles en niños ha sido un problema que ha ido tomando cada vez más relevancia. Sobre todo, por el consumo de contenido adictivo al que los menores se someten. Por tal motivo, la legislatura estatal de Nueva York aprobó un proyecto de ley que prohibiría a las empresas de redes sociales mostrar los llamados “feeds adictivos” a menores de 18 años.

La Ley Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids considera que un feed es adictivo cuando el contenido es recomendado con base en la información del usuario. Frente a esto, la ley seguiría permitiendo el “feed no adictivo” el cual no utiliza el algoritmo de noticias, sino que se trata de “feeds enumerados en orden cronológico”.

De esta forma, las redes sociales deben verificar la edad de los usuarios, como también evitar enviar notificaciones sobre los feeds entre las 12:00 hrs y las 6:00 hrs, sin el consentimiento de los padres. Las empresas que no cumplan con la ley pueden ser sancionados con una multa de 5.000 dólares por infracción.

Así, se espera que Kathy Hochul, gobernadora del Estado de Nueva York, firme el proyecto de ley. El Estado neoyorquino se ha comprometido con la protección de los niños ante las plataformas digitales, llevando a cabo políticas como la ley de Protección de Datos Infantiles de Nueva York, la cual prohíbe a las plataformas en línea recopilar o vender datos de usuarios que sean menores de 18 años sin el consentimiento explícito.

No obstante, hay quienes no están de acuerdo con la ley SAFE, tal es el caso de NetChoice, un grupo comercial el cual describe a la ley como “peligrosa e inconstitucional”. “Este es un ataque a la libertad de expresión y a la Internet abierta por parte del Estado de Nueva York”, afirmó Carl Szabo, vicepresidente y asesor general de NetChoice. “Nueva York ha creado una manera para que el gobierno rastree los sitios que visita la gente y su actividad en línea, obligando a los sitios web a censurar todo el contenido a menos que los visitantes proporcionen una identificación para verificar su edad”, agregó.

Por su parte, Meta hizo una declaración más conciliadora afirmando, “si bien no estamos de acuerdo con todos los aspectos de estos proyectos de ley, damos la bienvenida a que Nueva York se convierta en el primer estado en aprobar una legislación que reconoce la responsabilidad de las tiendas de aplicaciones”. Cabe destacar, el proyecto fue propuesto por el senador estatal Andrew Gournades y el asambleísta Nily Rozic, además cuenta con el aval de la fiscal general de Nueva York, la también demócrata, Letitia James.