Ley seca… de votos

Aunque la mayor parte de los observadores políticos auguraban una baja votación en la pasada elección del domingo, había quienes albergaban la esperanza de que esto no ocurriera. El sistema electoral mexicano, donde no existe una segunda vuelta, como bien sabemos, da ganador a quien logre la mayoría de votos entre los contendientes, sin importar que el candidato que supere en número de sufragios no llegue a obtener el 50 por ciento de votos más uno de los emitidos en una jornada electoral.

Tras contabilizarse preliminarmente los votos, los resultados indican que se está ante la elección más desairada de la historia tamaulipeca. Cierto, se trataba de una elección especial. Pero era misión del Instituto Nacional Electoral y de los propios candidatos motivar a los electores para que participaran en el proceso a punto de concluir, que muchos aún no saben por qué se llevó a cabo.

Se preveía que el candidato de Morena PT, José Ramón Gómez Leal (JR) ganara la elección, pero no por su desempeño, prestigio o conocimiento que se tuviese de su perfil en la entidad tamaulipeca, sino precisamente por ser postulado por un partido que hoy puede contender prácticamente con quien sea y ganar la elección en Tamaulipas, sobre todo con el reciente triunfo electoral del actual gobernador.

Pero no se puede decir menos de Imelda San Miguel, de la alianza de Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Revolución Democrática, así como de Manuel Muño, del Verde Ecologista Mexicano, quienes participaron en la contienda sin querer despeinarse, pero lo más grave, sin querer despeinar a sus respectivos opositores.

Una campaña llena de denominaciones en la que lo más audaz que pudieron decir es “que no regresen los otros” o vamos “contra los malos”, “vamos con ya sabes quién”. Sólo les faltó una frase como las de los juegos infantiles “Tú la traes y no me la pegas”.

En fin. JR ya puede seguir con la segunda parte de su plan. Imelda puede afirmar que cumplió en la campaña, no con la militancia del PAN, sino con quienes son realmente sus jefes políticos, y Manuel Muñoz, con tan bajísima cantidad de votos que lo menos que se puede considerar es de honrosa su participación.