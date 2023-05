Libro denuncia crisis de la abogacía en México y su impacto en la justicia

Ciudad de México, (EFE).- El libro “No estudies Derecho”, de Juan Jesús Garza Onofre, denuncia la crisis de la abogacía en México, donde la profesión está plagada de problemas como “conservadurismo” y “machismo”, una situación que explica en parte el “desigual” estado de la justicia en el país.

El texto, de la editorial Taurus, parte de la premisa de que “algo anda mal con la formación de los abogados” en México, donde prácticamente se abre una escuela de leyes cada semana y tan solo en el estado de Puebla hay más facultades de Derecho que en todo Canadá.

“Paradójicamente, la profesión no está regulada, no está ordenada. En México cualquiera puede ser abogado. La cantidad de escuelas de Derecho en el país se ha incrementado exponencialmente durante las últimas décadas”, expone en entrevista con EFE el autor, también conocido como Tito Garza, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esto “lleva a una situación generalizada” en la que las personas no saben quiénes son los abogados en México porque no existe un padrón ni un parámetro de cuánto deben pagar por sus servicios.

“Lo que hemos distinguido es que más abogados no significa más Estado de derecho. No porque haya más escuelas de Derecho, más facultades, más personas con un título de licenciado en Derecho, al final del día se viene a traducir en un entorno más justo y más igualitario”, indica el autor.

Garza Onofre ve una relación entre esta problemática y el estado de la justicia en México, donde no se denuncian 94 % de los delitos y menos del 1 % se resuelven, según datos de la organización Impunidad Cero.

“Esto se traduce en una doble desigualdad. Ya no es solamente el problema de acceder a la justicia, sino que para acceder propiamente a la justicia necesitas un operador jurídico, y esto es lo que se conoce como revictimización porque hay una gran cifra negra de personas que no denuncian”, comenta.

CONSERVADURISMO Y MACHISMO EN LA PROFESIÓN

Garza Onofre advierte en el libro que la abogacía en el país está infectada de problemas, como conservadurismo y machismo, que afectan la aplicación de justicia.

El investigador aclara que no se refiere a un conservadurismo ideológico sino a que “el conservadurismo es que el Derecho no se utilice para la transformación social”.

Aunque hay profesionales que se dedican al medioambiente, a derechos humanos, a migrantes y colectivos e identidades históricamente discriminados, persiste la idea de que el éxito es para los abogados de negocios o del ámbito privado.

Por otro lado, señala que es una “profesión históricamente machista”.

“A pesar de que los números nos hablan de que hay más mujeres que se dedican a las carreras de Derecho, pasa lo que generalmente pasa con cualquier otro fenómeno social, que las posiciones de poder son acaparadas por hombres”, advierte.

ENTRE EL DIAGNÓSTICO Y LA CURA

Garza Onofre reconoce el “diagnóstico correcto” del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien suele denunciar en sus conferencias matutinas el conservadurismo y corrupción de abogados y jueces, así como los obstáculos para que los más pobres accedan a defensores.

“En efecto, el diagnóstico es correcto. Hay que hacer algo con el sistema judicial, y el mismo sistema de justicia no es el mismo para un hombre del centro del país que para una comunidad indígena del sur. Claramente hay una deuda con los pobres”, sostiene.

Pero el autor matiza que el mandatario “no termina de encontrar un parámetro de objetividad” para reparar el sistema.

En la segunda parte de su libro, Garza Onofre ofrece recomendaciones, como promover la creatividad, empatía y tolerancia dentro de la profesión.

También pide abordar las relaciones del gremio con el alcohol, la salud mental y la adaptación a las nuevas tecnologías.

El escritor propone herramientas para “que las nuevas generaciones levanten la voz, levanten la mano, puedan exigir ciertas condiciones de mayor pluralidad o por lo menos de mayor libertad”.

Y recomienda a cualquier persona leer su libro, sobre todo en un contexto actual en el que el Gobierno busca reformas tan trascendentes y hay una creciente relevancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El Derecho y el poder han sido la misma moneda históricamente. En ese sentido, el Derecho me parece que es tan importante como para que solo se lo queden los abogados. El Derecho debería ser un bien común”, concluye.