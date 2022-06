Líder de La Luz del Mundo condenado a 16 años en medio de dolor y testimonios

Los Ángeles, (EFE).- El líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, el mexicano Naasón Joaquín García, fue sentenciado este miércoles en una corte de EE.UU. a 16 años y 8 meses de cárcel por tres cargos de abuso sexual, en medio de las súplicas de las víctimas presentes para que se elevara la condena.

Tras todo un día de audiencia, el juez de la corte de Los Ángeles Ronald S. Coen dictó la sentencia más alta posible por los tres cargos de agresión sexual a tres víctimas menores de edad por los que el líder religioso, de 53 años, se declaró culpable.

Visiblemente molesto, el magistrado le dijo a Joaquín García que era un “depredador sexual”.

La condena a 16 años y 8 meses de cárcel es la más alta que se le podía imponer tras el acuerdo logrado con la Fiscalía de California el viernes pasado, un acuerdo que le evitó ir a juicio por 19 cargos criminales, entre otros por violación sexual a menores, posesión de pornografía infantil y tráfico humano.

ABUSOS Y RELATOS DE DOLOR

Varias de las mujeres mencionadas en la acusación de la Fiscalía de California dieron su desgarrador testimonio en inglés y en español. Una tras otra relataron los abusos, las violaciones y las manipulaciones que sufrieron.

“Naasón y esta iglesia arruinaron mi vida”, dijo en medio de lágrimas una de las víctimas identificada como Jane Doe 4.

La joven contó que tenía que obedecer los caprichos de Joaquín García como si fueran órdenes de Dios. “Me decía que si no seguía sus órdenes, Dios me castigaría… Cuando me violaba me obligaba a dar las gracias una y otra vez”.

Al menos tres de las mujeres que hablaron o mandaron por escrito su testimonio aseguraron que intentaron quitarse la vida tras las violaciones y los abusos, y que seguían teniendo problemas de salud.

MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS

En la audiencia para sentencia, Joaquín García, que vestía un uniforme naranja, mantuvo su vista fija al frente sin voltearse a mirar a las mujeres que rindieron su testimonio por más de cinco horas en la sala.

“¿Recuerdas cuando me hacías asfixiarme hasta vomitar?… ¿Recuerdas cuando obligaste a otro a sujetarme? ¿Recuerdas cuando decías que si yo no gritaba no te satisfacía? ¿Recuerdas cuando me decías que llevara a mi hermanita para que la violaras también? Y te dije que tenía apenas 14 años y dijiste que debía haberla traído antes”, fueron las preguntas terribles que Jane Doe 4 le lanzó.

Otra de las jóvenes víctimas que testificó le habló directamente: “Quiero que me escuches: Tú me destruiste. Me arrebataste todo”.

La madre de una de las víctimas y exmiembro de La Luz del Mundo también acusó al líder religioso: “¿Qué le hice a usted para que violara a mi hija si yo estaba a disposición de la iglesia cien por ciento?”.

La mujer, que dijo ser madre soltera, contó que cuando quiso pronunciarse contra Joaquín García este le hizo entender que “tenía mucho poder y dinero” y que ellos no eran nada.

Explicó que miembros de la iglesia le recomendaron “que no dijera nada”, porque si hablaba y destapaba lo que estaba pasando “todos se iban en contra mía”. “Me llené de miedo y no fui a la policía”, recordó con rabia la mujer.

RECHAZAN EL ACUERDO

Los exmiembros de La Luz del Mundo que comparecieron hoy en la corte expresaron su decepción por el acuerdo aprobado por la Oficina del Fiscal de California, Rob Bonta.

En un comunicado enviado a Efe, la Luz del Mundo mantuvo su respaldo al llamado “Apóstol de Jesucristo” y señaló que su líder no tuvo más remedio aceptar el acuerdo porque “no cree que el juicio que recibiría en estas condiciones sería justo y equitativo”.

Asimismo, confirmaron que Joaquín García seguirá siendo el líder de su iglesia.

Durante la audiencia, Jane Done 4 le suplicó al juez Coen “que escuchara sus palabras” y que extendiera los años de la sentencia hasta donde le permitiera la ley, al igual que hizo Jane Doe 5, que fue secuestrada en México por miembros de la iglesia y rescatada por autoridades de EE.UU.

El juez Coen dijo tener las manos atadas para dictar una sentencia más elevada, pero aseguró a las víctimas que “el mundo las ha escuchado”.

La indignación por el acuerdo también se escuchó fuera de la corte donde varios exmiembros de La Luz del Mundo rechazaron el acuerdo.

Sochil Martin, quien se convirtió en la primera mujer en demandar civilmente a Joaquín García y la iglesia en Estados Unidos, señaló que la baja sentencia va a “multiplicar” el tráfico humano y los abusos entre los miembros de la iglesia.

Sharim Guzmán, esposo de Martin, dijo a Efe que la Fiscalía de California había puesto en riesgo a las víctimas que se habían atrevido a hablar contra el líder.

Joaquín García deberá regresar a la corte el próximo 18 de agosto para definir la restitución monetaria que tendrá que pagar a las víctimas.

El líder tendrá que registrarse como ofensor sexual tras salir en libertad.

La iglesia cristiana no trinitaria La Luz del Mundo, que tiene su sede internacional en Guadalajara (México) fue fundada en 1926 por Aarón Joaquín, abuelo de Naasón.

Actualmente está presente en 60 países y dice contar con hasta 5 millones de seguidores.