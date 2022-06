Líder de La Luz del Mundo evita juicio al declararse culpable de abuso sexual

Los Ángeles, (EFE).- El líder de la iglesia de la Luz del Mundo, el mexicano Naasón Joaquín García, se declaró culpable este viernes de tres cargos de agresión sexual a tres menores de edad y evitó así un juicio en EE.UU. que se anticipaba escandaloso, largo y mediático.

García, de 53 años y encarcelado desde hace tres años, sorprendió este viernes con su declaración de culpabilidad, tres días antes del comienzo del juicio en una corte de Los Ángeles.

Sus abogados habían agotado todos los recursos para evitar que el líder religioso fuera a juicio por 19 cargos criminales que incluían violación sexual a menores, posesión de pornografía infantil y tráfico humano.

La Corte Superior de Los Ángeles tenía programada la selección del jurado para el próximo lunes para un juicio de al menos cuatro semanas.

La Fiscalía de California por su parte había anticipado que varias de las víctimas iban a atestiguar en el juicio y además contaba con el testimonio clave de Alondra Ocampo.

Ocampo, asistente de García, fue detenida y acusada junto con el líder religioso en 2019, pero en 2020 se declaró culpable.

En un comunicado el fiscal general de California, Rob Bonta, precisó hoy que el acuerdo de culpabilidad aceptado por García incluye múltiples delitos graves de agresión sexual de tres menores de edad.

El llamado “Apóstol de Jesucristo” se declaró culpable de un total de tres cargos de sexo oral forzado y acto lascivo contra menores.

“Como líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García usó su poder para aprovecharse de los niños. Confió en quienes lo rodeaban para preparar a los feligreses con fines de agresión sexual”, sostuvo en un comunicado Bonta.

Agregó que el acuerdo de hoy “nunca podrá reparar el daño, pero ayudará a proteger a las generaciones futuras”.

EL DIABLO Y E APÓSTOSL

García cumplió este 3 de junio tres años de arresto en California. El líder fue detenido con una de sus asistentes, Susana Medina Oaxaca, tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en un avión privado.

El arresto provocó indignación entre los feligreses de la iglesia de La Luz del Mundo tanto en México como en Estados Unidos.

El ex fiscal de California y ahora secretario estadounidense de Salud, Xavier Becerra, se convirtió en una de las figuras más criticadas por los miembros de la iglesia por impulsar la investigación.

Al presentar la acusación, Becerra señaló que García era “más que enfermo: es demente” .

Uno de los feligreses de La Luz del Mundo en Los Ángeles, que no quiso ser identificado, dijo a Efe en ese entonces que Becerra era el “diablo” y que la acusación era una forma de interponerse en la labor del “Apóstol”.

Las criticas de los miembros de la iglesia también llovieron contra la fianza impuesta a su líder, que alcanzó los 90 millones de dólares, la más alta en la historia de California.

Los abogados de García lograron sin embargo en el 2020 que la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California desestimara el proceso penal contra el líder por una falla técnica.

Sin embargo, la Fiscalía presentó nuevamente la acusación, citando a cinco víctimas de abuso.

Bonta recalcó hoy que la declaración de culpabilidad “envía un mensaje claro de que la explotación sexual nunca es aceptable en California”.

El juicio contra García debió comenzar en el 2020 pero la pandemia del coronavirus y varias estrategias de su defensa habían retrasado el inicio.

Oaxaca Medina, Ocampo y Azalea Rangel Meléndez, esta última con una orden de búsqueda y captura emitida en su contra, también fueron nombradas en la acusación.

La Fiscalía anunció también este viernes que Oaxaca Medina se declaró culpable por cargos de “agresión que probablemente causarían lesiones corporales graves”.

Este viernes las puertas de la sede de la iglesia de La Luz del Mundo en el Este de Los Ángeles se mantenían cerradas según pudo comprobar Efe, aunque algunas personas se veían dentro de las instalaciones.

La audiencia de sentencia está fijada para el próximo 8 de junio en una corte de Los Ángeles.

García y la iglesia La Luz del Mundo también enfrentan una demanda civil entablada por Sochil Martin, que llegó a ser la asistente del líder religioso, y según declaraciones a Efe se convirtió en la primera mujer en denunciarlo en Estados Unidos por abuso sexual.

La iglesia cristiana no trinitaria La Luz del Mundo, que tiene su sede internacional en Guadalajara (México) fue fundada en 1926 por Aarón Joaquín, abuelo de Naasón.

Actualmente está presente en 60 países y dice contar con hasta 5 millones de seguidores.