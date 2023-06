Líder de Morena en el Senado mexicano acepta dejar el cargo para aspirar a la presidencia

Ciudad de México, (EFE).- El líder del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de México, Ricardo Monreal, aceptó este miércoles dejar su cargo para aspirar a ser el candidato de su partido en las elecciones presidenciales de 2024, como ya hizo el pasado martes el canciller, Marcelo Ebrard.

“Estoy dispuesto a retirarme del cargo para competir democráticamente en la sucesión presidencial cuando llegue el momento”, aseguró en declaraciones a los medios de comunicación.

La renuncia de Monreal a su puesto en el Senado, no obstante, está supeditada a las decisiones que el próximo domingo se tomen en el Consejo Nacional de Morena, cuando se determinarán los cauces para la elaboración de una encuesta interna para elegir a los candidatos y, previsiblemente, también se decidirá cuándo deberán abandonar sus cargos públicos.

Por lo pronto, Ebrard ya anunció que el próximo lunes, un día después de la reunión del partido en la que participarán sus dirigentes, los posibles candidatos y los gobernadores estatales, dejará su cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, apoyó en su rueda de prensa matutina que los aspirantes de su partido abandonen el cargo para centrarse en sus candidaturas.

Además de Monreal y Ebrard, los otros aspirantes a representar a Morena en las elecciones presidenciales, previstas para junio de 2024, son la actual jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Según el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, también podrían contender el senador Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT).

“Estoy totalmente seguro de que será para bien y estoy preparado y listo para poder hacer caso, estar de acuerdo y acatar las disposiciones que la máxima autoridad de Morena, que es el Consejo Nacional, determine”, señaló Monreal, quien previó que todas las renuncias se darán la próxima semana.

Que todos los posibles candidatos dejen su puesto, consideró, hará que estén en igualdad de condiciones, algo que denunció que no ha sucedido hasta ahora.

“El piso está desde hace dos años con fisuras y de manera dispareja, pero creo que el hecho de que todos renuncien, que haya reglas, que haya calendarios, que haya encuestas acordadas por todos, ayuda a que la gente decida de manera libre por quién confiar o por quién optar”, dijo.

Monreal cerró la puerta a incorporarse a otro partido en el caso de que no saliese elegido en el proceso interno, como se había especulado en el caso del Movimiento Ciudadano (MC).

“Pase lo que pase voy a mantener en Morena y espero servir y ayudar, contribuir a la unidad y a la cohesión”, zanjó.