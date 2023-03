Líder del Senado mexicano denuncia “embestida” de EEUU contra soberanía

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado mexicano, Ricardo Monreal, denunció este miércoles que México afronta “embestidas” por parte de políticos estadounidenses, y respaldó la defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador a la soberanía nacional.

“Tenemos expresiones de políticos y legisladores de Estados Unidos que son inadmisibles, que son irrespetuosas y que son groseras con México y con nuestros connacionales”, dijo preguntado por la forma en la que López Obrador ha contestado al informe del Departamento de Estado estadounidense, que denuncia la violencia, impunidad y violaciones de derechos humanos de autoridades mexicanas.

El hecho que el mandatario haya tildado el informe de “bodrio” y acusado a sus autores de ser unos “mentirosos”, interpretó Monreal, es una reacción “en razón a la defensa de la soberanía del país, la defensa de la integridad de nuestro territorio y de nuestra política interna”.

Estas declaraciones suceden en medio de una creciente tensión entre México y Estados Unidos, que en las últimas semanas se han acusado mutuamente de no hacer lo suficiente contra el narcotráfico.

Un grupo de senadores del partido republicano propusieron que Estados Unidos declarase a los cárteles mexicanos como grupos terroristas para así combatirlos con las fuerzas armadas, después de que cuatro estadounidenses fuesen secuestrados en México a principios de marzo, dos de ellos posteriormente asesinados.

El Ejecutivo mexicano se mostró tajante al respecto, tachando la medida de intervencionista, y hasta la Casa Blanca desechó la idea.

Monreal, coordinador parlamentario del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pidió optar por los canales diplomáticos, parlamentarios y políticos “para no llegar a este tipo de expresiones, que cada día son más fuertes, más duras y que cada día son más difíciles de contener”.

“Somos socios, no somos subordinados, somos socios y somos hombres y mujeres que habitamos entidades soberanas”, zanjó.