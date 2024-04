Líderes de la construcción piden a Biden alivio migratorio tras la tragedia de Baltimore

Washington, (EFE).- Más de 20 empresarios de la industria de la construcción pidieron este martes al presidente estadounidense, Joe Biden, que otorgue alivios migratorios a los trabajadores de ese sector, tras el colapso de un puente en Baltimore que acabó con la vida de seis obreros, todos ellos de origen latinoamericano.

Este grupo envió una carta a la Casa Blanca en la que explican que “lo ocurrido en el puente es un trágico ejemplo de la vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes” y afirman que “esta industria no puede funcionar sin ellos”.

La misiva solicita al presidente demócrata que use el poder ejecutivo usar las figuras del Estatus de Protección Temporal (TPS), un alivio migratorio para personas de países en situaciones de emergencia y el permiso humanitario, conocido como “parole”, para otorgar un estatus legal a los trabajadores de esta industria.

Acciones de este tipo, “estabilizarán nuestra fuerza laboral, harán crecer nuestra economía y ayudarán a abordar la escasez de mano de obra de EE.UU”, destacó el escrito.

El TPS, que actualmente se otorga a los nacionales de 16 países, entre ellos cuatro de América Latina (El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela) solo aplica para personas que ya están en EE.UU. y que llegaron antes de una fecha específica.

Para Venezuela, por ejemplo, es octubre de 2023, mientras que para El Salvador es marzo de 2001. En la carta, los empresarios pidieron a Biden que extienda el periodo de corte, permitiendo que las personas que llegaron a EE.UU. después de esas fechas puedan solicitarlo.

El “parole”, por otro lado, es concedido de manera individual y permite la entrada de un migrante al país por motivos humanitarios.

Durante una llamada con reporteros sobre la carta, la directora de la Coalición de Empresas a Favor de la Inmigración, Rebecca Shi, señaló que su organización ha recibido “señales positivas” por parte del gobierno Biden respecto a tomar acciones migratorias para ayudar a los trabajadores de este sector.

Durante sus casi cuatro años de gobierno, Biden no ha conseguido el apoyo suficiente en el Congreso para que se apruebe una reforma migratoria para regularizar la situación de las más de 11 millones de personas que viven indocumentadas en EE.UU.

Los latinos forman más del 40% de la fuerza laboral del sector de la construcción y están bajo un mayor riesgo de sufrir heridas o morir en accidentes laborales en comparación el resto de trabajadores, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Por ahora, las autoridades locales solo han rescatado el cuerpo de dos de los seis obreros que estaban trabajando en el puente Key Scott, en Balitmore, en el momento del colapso.

Los hombres han sido identificados como Miguel Luna, de El Salvador, Dorlian Cabrera y Jose Mynor López, de Guatemala, Alejandro Hernández, de México, Maynor Yassir Suazo, de Honduras. No se conoce aún el nombre de la sexta víctima.