Lila Downs homenajeará a su difunto esposo en el Auditorio Nacional de México

Ciudad de México, (EFE).- La reconocida artista mexicana Lila Downs, quien ofrecerá un concierto en el imponente Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 1 de noviembre, Día de Muertos, dijo en una conferencia de prensa que este “show” será un “tributo a la memoria musical” de su difunto marido.

Paul Cohen fue un músico, productor y director artístico estadounidense con quien Downs estuvo como pareja por más de 25 años, hasta que falleció en diciembre de 2022.

“En este momento de mi vida, la música ha sido el lazo con el que yo he podido retomar mis pasos sin alguien que siempre estuvo a mi lado y que siempre me dio mucha fuerza”, explicó la cantante, quien detalló que, sobre el escenario, Cohen no solo le falta a ella, sino a los músicos y también al público.

Downs contó que su esposo le dio “mucho valor en un mundo de hombres”, que es la música y el arte en general.

Tras el fallecimiento de Cohen, a quien conoció en Nueva York y junto a quien trabajó desde entonces, la oaxaqueña hizo grandes esfuerzos por continuar con su vida y también por cuidar su voz, a la que le agradece estar en buen estado y poder usarla para conectar con la música, que tanto le ha dado y que la mantiene serena, junto con sus seguidores.

“Me ha costado de pronto tener una sonrisa, agradezco que la gente me mande cariño”, expresó.

La artista, reconocida por la mezcla de estilos y géneros como las rancheras, los boleros, la cumbia o el jazz que se aprecia en su música, estrenó el pasado 1 de agosto su más reciente álbum de estudio, “La Sánchez”.

Durante la conferencia de prensa, la cantante insistió en su amor por México y por su música y sus tradiciones, y manifestó su alegría ante el éxito mundial de la música regional mexicana.

Además, al ser preguntada sobre si estaría interesada en colaborar con artistas como Carín León, Joss Favela o Peso Pluma, dijo “Claro, ¿por qué no?”.

“Esto es como que unas puertas se abren a que seamos más abiertos con nuestra música regional, musicalmente hablando también, porque se le va buscando nueva armonización a las rancheras, antes no era tan fácil hacer estos cambios”, terminó.

El concierto en el Auditorio forma parte de su gira “Dos Corazones” y estará presentando los temas de este disco pero también repasará sus más grandes éxitos, que incluyen canciones propias y versiones de himnos mexicanos como “La llorona” o “El último trago”.

Además de su fecha en el Auditorio Nacional, la cantante estará haciendo un tour en febrero y marzo de 2024 en otras ciudades mexicanas como Guadalajara, Monterrey, Acapulco o Cancún, entre otras.