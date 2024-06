Lila Downs, Niña Pastori y Soledad Pastorutti vuelven juntas a la Raíz

Ciudad de México, (EFE).- La artista mexicana Lila Downs vuelve a la conjunción artística Raíz junto a la española Niña Pastori y la argentina Soledad Pastorutti con ‘Nunca me fui’, un disco que une el folclore musical de los tres países y que presentan este lunes a EFE en una entrevista.

Las tres cantautoras, referencia en sus países y también a nivel internacional, se reúnen de nuevo en un proyecto que combina elementos de la música tradicional con sonidos actuales en un intento por “cruzar fronteras unidas por una misma esencia”.

Ellas vuelven a unirse 10 años después de su primera incursión juntas, cuando en 2014 se hicieron con el Latin Grammy Latino a mejor álbum folclórico.

“Fue muy emocionante (…) una palmadita en la espalda siempre hace bien”, recordó la mexicana.

Preguntada por los motivos de la vuelta del grupo, Niña Pastori no tenía dudas: “Porque queríamos muchos grammys más”, sentenció ante las risas de sus compañeras.

“Queríamos repetir las cosas que nos gustan, que nos hacen bien”, señaló a su vez Soledad Pastorutti sobre el regreso de Raíz, en una era en la que las colaboraciones entre los artistas abundan y las pide el público, como reconoció la argentina.

El reto de unir tres tradiciones musicales

A pesar del éxito conseguido entonces, las tres coinciden en la dificultad y el reto de unir tres tradiciones musicales tan diferentes con tantos matices a los que atender.

“Nuestra forma (distinta) de encajar las palabras vocalmente al cantar es donde nos puede costar un poco más”, admitió la cantante gaditana Niña Pastori.

No obstante, son más fuertes las similitudes entre las cantantes y sus estilos, como recalca la andaluza.

“En el primer trabajo en común que hicimos descubrí que había muchas similitudes entre su folclor y el flamenco”, apuntó, algo que se refleja en un álbum que en sus cinco temas une ingredientes regionales aportados por cada una de las participantes.

Los estilos musicales y el cambio de los tiempos

Los tiempos cambian y con ello la forma de hacer música, comentó Lila Downs.

“Cuando yo empezaba, si como folclórica oías rock era como una traición, era muy diferente”, recordó.

Ahora “la gente está menos definida”, agregó Pastori sobre la diversidad de gustos musicales que hay en un público que, según ella, antes era más fiel a un solo estilo y no bebía de diferentes géneros como en la actualidad.

En este sentido la gaditana insistió en que “no hay mala música sino mal interpretada” al resaltar la importancia de ejecutar los estilos “bien” aunque sean diversos.

Su nuevo disco es un reflejo de la mezcla de géneros en el que las tres se aventuran.

“A mí, que vengo del tiempo indio, me ha encantado haber cantado un tema flamenco”, expresó una orgullosa Downs.

La importancia de mantener la esencia

En cuanto a la compatibilidad de hacer música folclórica y a la vez comercial, Pastorutti defiende que la esencia de las tres se mantiene pese a las ventas.

“Vendemos entradas y discos, el comercio está presente (…) pero hay ciertos valores que nuestro caso no han cambiado”, resaltó.

“Yo he conocido muchos artistas que arrancaron conmigo y vendieron muchos más discos que yo y ya no están”, añadió Pastori sobre la importancia de mantenerse fiel a las raíces artísticas sin dejar de evolucionar.

Respecto a esto, Downs destacó la relevancia de “oír lo social, reflejarte en tu público y sentirlo”.