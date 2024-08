Lilly advierte sobre riesgos de falsificación en medicamentos en México

Tirzepatida aún no ha recibido la autorización de Cofepris en México, lo que excluye su venta legal en el país

NotiPress.- Eli Lilly y Compañía de México emitió una alerta sobre el creciente problema de falsificación y distribución no autorizada de su reciente alternativa terapéutica, tirzepatida, para el manejo de la diabetes tipo 2. La empresa, con la aprobación de la FDA en Estados Unidos, señala que tirzepatida aún no ha recibido la autorización de Cofepris en México, lo que excluye su venta legal en el país.

La compañía informa a pacientes, familiares y profesionales de la salud sobre los peligros asociados con versiones falsificadas o no verificadas de este medicamento. Los productos falsificados pueden contener ingredientes incorrectos, dosis erróneas o una mezcla de medicamentos, generando riesgos graves para la salud.

Asimismo, Lilly advierte sobre la presencia de medicamentos compuestos que se anuncian como tirzepatida, pero que presentan problemas de seguridad, esterilidad y eficacia. Algunos de estos productos han mostrado impurezas, bacterias y variaciones en color, mientras, otros han demostrado ser ineficaces o incluso peligrosos.

La empresa enfatiza: el único proveedor legal de tirzepatida en México es Lilly, y que la compañía no distribuye el ingrediente activo a farmacias de compuestos ni a otros puntos de venta no autorizados. También se detectaron versiones orales de tirzepatida que no han sido evaluadas por reguladores en términos de seguridad o eficacia, y, por lo tanto, no son seguras para su uso.

Eli Lilly reafirma la importancia de obtener medicamentos únicamente a través de canales autorizados y aprobados por las autoridades regulatorias correspondientes. La empresa resalta el rol crucial de las autoridades sanitarias en asegurar que las opciones terapéuticas disponibles estén debidamente reguladas y supervisadas para proteger la salud de los pacientes.